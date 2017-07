"Hay que decir en Europa que Almería es una de las ciudades más secas"

Es periodista, empresaria, española, eurodiputada y buena conocedora de los temas de terrorismo. Su vida familiar dio un vuelco de 100 grados cuando en 1998 su hermano Alberto y su mujer Ascensión fueron asesinados a manos de ETA. Once años después de aquel fatídico día fue elegida eurodiputada en el Parlamento Europeo en las filas del grupo del Partido Popular.

Empresaria, política, periodista, vendedora, escaparatista, ¿cómo se califica?

Yo estudié periodismo porque lo que más me gustaba era escribir y el día de mañana cuando sea grande me dedicaré a escribir, aunque ahora también colaboro en algunos periódicos. Pero, es cierto que por lo que más se me conoce es por haber comenzado a dar la batalla en defensa de las víctimas del terrorismo.

El asesinato en 1998 de su hermano Alberto y su mujer Ascensión a manos de ETA, ¿fue el comienzo de su vida política?

Lo cierto es que durante varios años no dije nada y la primera vez que hablé en público habían pasado 6-7 años del asesinato de Alberto. Cuando fui elegida eurodiputada en el 2009 habían transcurrido 11 años de aquella noche.

¿Por qué aceptó ir en las listas al Parlamento Europeo?

Porque el PP me dio la oportunidad de defender los valores en los que yo creo, me dio la oportunidad de venir aquí para trabajar en las comisiones que tienen que ver con todos los temas de terrorismo, que tienen que ver con todo tipo de víctimas y otro motivo importante por el que acepté fue porque soy europeísta.

Parece que ahora Europa está más preocupada por el terrorismo

Sí, se está avanzando mucho en este tema, antes se veía como algo lejano y ahora tenemos que avanzar muy rápido, aunque mantener el equilibrio entre seguridad y libertad es muy difícil. Yo soy de las que piensan que la libertad es sagradísima pero también necesitamos vivir seguros.

Nunca había ocupado un cargo político hasta el 2009.

Europa fue mi primer trabajo político, es como si hubiera empezado por arriba, de Arzobispo sin pasar por monaguillo. Yo no tenía carrera política pero tenía un bagaje laboral importante y mi lucha ha sido en la calle con la sociedad civil y exigiendo y defendiendo los derechos de las víctimas. Pensé que el trabajo de eurodiputada lo podía hacer bien, tengo la suerte de hablar 4 idiomas y he vivido desde muy pequeña en muchos sitios de Europa.

Transcurridos ya ocho años de eurodiputada, ¿está satisfecha con su trabajo?

Siento una profunda libertad trabajando aquí y creo que es una de las mejores cosas que tiene este trabajo. Es un Parlamento muy libre, donde tenemos mucho turno de palabra. Evidentemente hay líneas de grupo que seguimos pero también las trabajamos entre nosotros por si tenemos otras ideas, hay cosas que podemos cambiar, ya sea porque nuestro país tenga otros intereses o porque nosotros creamos que hay que moverse.

¿Ha cumplido sus expectativas?

Sí . Desde el principio me di cuenta que en este sitio me sentía cómoda, no me había equivocado, al contrario resultó mejor de lo que yo me esperaba, a pesar de que el coste familiar es elevado. Ahora vivo en Sevilla sola con mis hijas y tengo que hacer saltos mortales porque mi despacho está a más de dos mil kilómetros del lugar donde vivo.

¿Le está costando la conciliación?

Nosotros, los diputados europeos, pasamos fuera todas las semanas del año entre Bruselas y Estrasburgo. Evidentemente es mucho tiempo fuera de casa y esto sin contar los fines de semana que te toca trabajar.

¿Cómo ha logrado el equilibrio entre vida familiar y profesional?

Con muchísimo sacrificio. Intentas ver ocho mil tipos de combinaciones para llegar una hora antes a tu casa o salir una hora después y que tu hija te vea a las siete y media de la mañana antes de ir al colegio. Se concilia con un alto coste físico pero te compensa.

¿No se ha planteado llevarse su familia de España a Bruselas?

No, yo he vivido la mitad de mi vida fuera de España. Nací en Sevilla pero con 17 años me fui a estudiar periodismo a Madrid y he pasado 2 años en Milán, 18 en Turín y 3 en Londres. Y de hecho cuando fui elegida por primera vez eurodiputada vivía en Turín . Hace unos 5 años volvimos a España y no he querido cambiar a mis hijas de nuevo. Si fluyen bien, yo soy de la idea de que se queden en su sitio.

¿Los españoles le envían muchas peticiones para trasladar al Parlamento Europeo?

Nos contactan diariamente: agricultores, empresarios o personas que nos piden ayuda. Traemos grupos de visita al Parlamento y trabajamos por nuestro país y por nuestra región. Por otro lado, yo soy muy activa en facebook y en esta red social informo de algunas de mis actividades.

¿Cuidar España, pero pensando en Europa?

Tenemos que mirar por España pero debo decir que soy muy europeísta. Quiero que haya cada vez menos subsidiariedad y más Europa, porque lo otro es nacionalismo y yo nacionalista soy cero, soy española, quiero la unidad de España y me siento profundamente española, aunque haya vivido en mil sitios. Lo que quiero es que cada vez se delegue más en Europa porque creo que esa es la única salvación de Europa porque en caso contrario ganarán los partidos nacionalistas.

¿Cómo ve lo que está ocurriendo en España?

Para mi el nacionalismo no ha traído nada más que miserias a lo largo de la historia, las dos grandes guerras vienen del nacionalismo y en España ya lo hemos visto lo que ha sucedido: en el País Vasco con muertes, en Cataluña no con muertes pero con un panorama que no hay libertad para que los niños estudien en el idioma que quieren, que cuando van los funcionarios tienen que hablar catalán porque sino están penalizados, una absoluta falta de libertad. Yo creo que todo esto lo arreglaría Europa y lo que necesitamos es más Europa.

¿Es muy difícil defender Almería u otra provincia en el Parlamento Europeo?

Mi visión es muy europea, eso no quiere decir que no mire por España pero si yo estoy legislando sobre violencia de género, yo no estoy pensando solo en España. Cuando yo legislo pienso en todos los países, aunque sé que tengo que defender nuestros intereses. Por ejemplo, aunque no son mis temas si hay algo que va a perjudicar al tomate de Almería, evidentemente me voy a movilizar como ya me movilicé cuando pasó.

¿Cuándo fue la última vez que visitó la provincia?

Fui a Almería en campaña electoral en 2009, pero tengo que ir de nuevo. Ahora estoy trabajando en el tema del agua y apoyando a Almería, representando a la comunidad de regantes, para trasladar lo que ellos piden.

¿Cómo se puede solucionar un problema tan importante?

Estamos persiguiendo el Plan Hidrológico Nacional porque es lo que verdaderamente necesitamos. Lo que hay que decir en Europa es que Almería es una de las ciudades más secas de Europa, junto con Alicante y Murcia. Y es la que mejor utiliza los recursos del agua, es la que con menos agua da una producción agrícola mayor. Maximiza los productos minimizando la utilización del agua. Almería es un ejemplo a seguir.

¿Europa lo sabe?

Habría que venderlo mucho mejor, sería conveniente traer un grupo u organizar un acto con los regantes y desde luego que Almería puede contar conmigo para su defensa en Europa. A Almería le va la vida en el agua porque supone que puedan comer muchas familias y yo voy a intentar ayudarles en todo.