El futuro incierto de la Residencia Asistida

Un total de 190 trabajadores. Dos médicos; dos psicólogos; dos trabajadores sociales; un terapeuta ocupacional; cuatro monitores ocupacionales; dos fisioterapeutas; 18 enfermeros; un dietista; 11 cocineros y auxiliares ; 92 auxiliares; dos peluqueros; administrativos y auxiliares; porteros y peones, en un enclave de 100.000 metros cuadrados con 75.000 de zona ajardinada y 25.000 para cinco unidades en las que se encuentran las habitaciones, cocinas, lavandería, talleres, peluquería, capilla, gimnasio, cafetería, salones... Y todo esto disponible para un total de 186 mayores, -50 de ellos sufren graves trastornos de la conducta- que residen en este enclave, que hasta la fecha es reconocido como una de las mejores residencias de la provincia de Almería. Sin embargo, también se ha convertido en la más comentada en los últimos días. ¿Se llevarán a cabo finalmente obras de mejora en la Residencia Asistida de Diputación por parte de la institución provincial?, ¿realojará la Junta de Andalucía a los mayores en otras residencias durante el transcurso de las actuaciones?. Son los dos interrogantes que de momento no han obtenido respuesta, principalmente porque las administraciones no terminan de llegar a un entendimiento. Hace exactamente dos años, Diario de Almería visitaba las instalaciones ubicadas en el término municipal de La Cañada. Un centro que entonces no auguraba la situación actual de sus instalaciones, que tal y como ha informado la propia Diputación requieren de una reforma inmediata que supone "la sustitución completa de la instalación de agua caliente sanitaria de las unidades". Una actuación que se hace necesaria acometer "para garantizar la salud de las personas residentes". Así lo ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones la institución provincial a través de informes técnicos que ha trasladado a la Junta. Fue el pasado 24 de enero cuando la Diputación de Almería, y por la inspección de la Junta de Andalucía en las instalaciones de la Residencia Asistida "ponen de manifiesto la necesidad de actuar de manera inmediata para corregir los desajustes de la Unidad del Poniente y garantizar la calidad del servicio que se presta. Después de numerosas reuniones con familiares de residentes, representantes de la Junta de Andalucía y sindicatos para dar solución a los parámetros de calidad de la Unidad del Poniente, la Diputación de Almería ha rogado, a través de un comunicado, a la Junta su colaboración para efectuar una actuación inmediata en la Residencia Asistida". En ese comunicado, el diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, explicaba que "nuestra única preocupación es seguir garantizando el buen servicio que se está dando a los residentes de la Diputación de Almería".

Según los informes del pasado enero, el presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, ha solicitado por escrito a la Junta de Andalucía su actuación de manera inmediata, ya que al ser competencia autonómica, tiene que autorizar a la institución provincial para cualquier paso que se de al respecto.

Escobar ha indicado que la "Residencia Asistida de Diputación siempre ha sido, y seguirá siendo, modelo a seguir en la prestación de un servicio de calidad para nuestros mayores. Queremos dejar claro desde la institución provincial que mantendremos la calidad del servicio y pedimos para ello colaboración entre administraciones y sindicatos". El diputado ha recordado que la Diputación de Almería ha mantenido este servicio de calidad siempre, a pesar de no ser una competencia propia, por lo que "son muchos y grandes los esfuerzos que hace esta Diputación para ofrecer uno de los mejores servicios de residencia de España. Sin ser competencia, damos ejemplo de servicio de calidad y hacemos grandes esfuerzos para ello". No obstante y sobre este asunto, la Junta ha detallado que a lo largo del pasado año 2016 destinó un total de 2.150.667,97 euros. Una cantidad dedicada a las 167 plazas concertadas. A parte de estas, Diputación dispone de 19 más que gestiona directamente. A la petición de colaboración de la institución provincial a la Junta, la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales "lamenta la decisión unilateral de la Diputación Provincial de Almería de dejar de atender a cerca de medio centenar de personas dependientes que viven en su Residencia Asistida de Personas Mayores". A juicio de la administración autonómica "la postura del ente provincial supone un claro incumplimiento del contrato actualmente vigente con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, para el concierto de plazas en este centro y un atentado a los derechos de las personas dependientes que tienen allí su hogar, en algunos casos desde hace décadas". "La Diputación trata de usar como excusa para dejar de prestar un servicio al que está obligada contractualmente, situaciones de riesgo para los residentes, que no son más que el fruto de su dejadez en el mantenimiento y control de las instalaciones de la residencia. La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias de las personas dependientes que viven en la Residencia Asistida. La Junta va a tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y la adecuada atención de sus familiares. En el supuesto en el que persistiera la dejadez de la Diputación en el mantenimiento de las instalaciones de la Residencia Asistida, esta Delegación tomaría las medidas oportunas para garantizar el servicio". La Junta ha incidido que va a seguir trabajando, en el marco de sus distintas competencias, "para garantizar la atención a todas las personas dependientes de la ciudad de Almería y del conjunto de la provincia". Por parte del Gobierno Andaluz "existe la firme voluntad de mantener el concierto con la Residencia Asistida de la Diputación, ya que se trata de uno de los recursos de este tipo existentes en la ciudad de Almería y es además un centro muy valorado y demandado por parte de las familias de las personas mayores dependientes de la provincia". "Por ello, esperamos que la postura adoptada por la Diputación Provincial de Almería no suponga el inicio del desmantelamiento progresivo de su residencia, un recurso público que pertenece a todos los almerienses". El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial, Juan Antonio Lorenzo, también se ha pronunciado al respecto y calificado la situación como "crítica", principalmente por un "cúmulo de despropósitos" de los que son responsables Escobar y, sobre todo, Amat. "Escobar "tiene enfrente a los familiares, a los trabajadores y a la Junta" por "haber metido bien la pata" en lugar de haber hecho frente a un problema que se inició en marzo del pasado año", ha recordado.