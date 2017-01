El precio del agua no se mueve

Seis meses después de que el Partido Popular y Ciudadanos aprobasen con sus votos en el Pleno de Roquetas de Mar la subida de la tarifa del agua, el debate sigue más candente que nunca. Tanto que este asunto provocó ayer la salida de la sesión plenaria de carácter ordinario de los concejales del PSOE, Tú Decides e IU. Estos grupos habían presentado una moción de urgencia en la que solicitaban la anulación de lo que han denominado "el tarifazo" y que ha supuesto ya un incremento del 25% de esta tasa (además de otro 20% restante previsto a lo largo de este año). La abstención del otro grupo de la oposición, Ciudadanos (C's), a aprobar la urgencia de la moción evitó directamente que se pudiese debatir el fondo de la cuestión, lo que provocó gran molestia entre los ponentes de la propuesta, quienes decidieron abandonar la sesión. Ante ello, el alcalde roquetero, Gabriel Amat, ironizó diciendo que "así es la democracia; cuando se vota lo que no les gusta, se van".

PSOE, IU y Tú Decides señalaron con posterioridad, en un comunicado, que "el grupo municipal de Ciudadanos no ha cumplido su palabra ya que anunció que se uniría a esta petición de bajada de la tarifa si en enero no llegaba el agua desalada a todo el municipio, justificación que dieron a la subida de la tarifa".

Con la ausencia de estos tres grupos de la oposición continuó la sesión plenaria, a la que ya sólo le restaban otras mociones de urgencia de, precisamente, Ciudadanos y el turno de ruegos y preguntas. En este punto, la portavoz municipal de C's, Lourdes García, se lamentó de la ausencia del resto de la oposición en la votación de una de las mociones que planteaban y que iba encaminada a que la subida de la tarifa del agua no se aplicase en aquellas barriadas a las que no llegase el agua desalada y, por tanto, no gozasen aún de la calidad prometida. Sin embargo, desde el equipo de gobierno se rechazó también la urgencia de la moción a la vez que Amat confirmó que el agua desalada llega ya a todos los núcleos roqueteros aunque, apostilló, que, efectivamente, en algunas zonas en menor cantidad.

Sobre esta cuestión, desde el grupo municipal de Ciudadanos se han lamentado de que "los vecinos del municipio no han notado la mejora sustancial en la calidad del agua, pero sí van a notar una merma de dinero en sus bolsillos, ya que van a pagar por un servicio que no reciben", apuntó Lourdes García. Por ello, desde Ciudadanos aseguraron no comprender "la escena teatral" del resto de grupos de la oposición. "Ha sido un show y el agua no puede ser objeto ni de teatro ni de engaños", ha aseverado la concejal de C's. "Han presentado una moción conjunta en la que no han contado con mi grupo. A última hora de ayer -por el martes- nos la hicieron llegar, por lo que desconocíamos su contenido", aclaró García Garzón.

De esta forma, pese a que la intención de toda la oposición fue frenar la subida de la tasa del agua, ésta no se modificará.