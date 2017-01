37 pueblos dominan el agua

La puesta en marcha del Sistema de Telemando y Control Provincial del Ciclo del Agua Urbana de la Diputación Provincial de Almería marcó un antes y un después en el servicio de abastecimiento de agua de 37 municipios del Andarax, Nacimiento y Filabres-Alhamilla. Este sistema facilita, a través de de las tecnologías de la información, el cumplimiento de los estándares de calidad de este servicio público, la búsqueda de la mayor eficiencia en la gestión del recurso agua y la mejora en la eficacia en la gestión económica del servicio urbano.

El diputado de Fomento, Óscar Liria, ha puesto de manifiesto la importancia que tiene este sistema que permite implementar el concepto de 'Smart City', que empieza a ser cada vez más habitual en las ciudades medianas-grandes, al abastecimiento de agua de los municipios del interior de la provincia de Almería con menos recursos económicos y técnicos, donde la gestión del servicio es estrictamente municipal.

El Sistema de Telemando y Control Provincial del Ciclo del Agua Urbana se extiende por las zonas denominadas del Andarax (Alboloduy, Alcolea, Alhabia, Alhama de Almería, Alicún, Almócita, Alsodux, Bayárcal, Beires, Bentarique, Canjáyar, Fondón, Huécija, Íllar, Instinción, Laujar de Andarax, Ohanes, Padules, Paterna, Rágol, Santa Cruz y Terque), de Nacimiento (Abla, Abrucena, Fiñana, Las Tres Villas, Gérgal, Nacimiento y Olula de Castro) y de Filabres-Alhamilla (Alcudia de Monteagud, Benitagla, Benizalón, Lucainena de las Torres, Tabernas, Tahal, Turrillas y Uleila del Campo). Dentro de estos 37 municipios se encuentran integradas en el sistema un total 137 instalaciones municipales: 46 sondeos de captación de aguas subterráneas; 8 rebombeos de agua de consumo humano; 61 depósitos municipales de almacenamiento de agua; 3 estaciones de bombeo de aguas residuales; y 19 estaciones de depuración de agua residuales. La inversión total alcanzó los 2,3 millones de euros y fue financiada a través del FEDER de Convergencia 2007-2013.

Liria ha subrayado la importancia de actuaciones que no se ven pero que son esenciales para los municipios: "Es uno de los grandes servicios que ofrece la Diputación, que muchas veces no se ve porque no son obras que se inauguran, pero si se palpan con una mejora del servicio del Ciclo Integral del Agua y garantizando a la ciudadanía un servicio eficaz y eficiente".