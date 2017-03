Las subastas dejan las estanterías de las farmacias sin muchos medicamentos

Analgésicos, antiepilépticos, antidepresivos, antihipertensivos, antibióticos,... En las farmacias almerienses no hay un día en el que no falte alguno de los citados medicamentos y otros tantos que receta el sistema sanitario público. El desabastecimiento en las boticas se ha convertido en algo habitual que afecta a un gran número de fármacos de uso habitual entre los usuarios del Sistema Andaluz de Salud (SAS). Los farmácéuticos han destacado que ha habido períodos en los que por poner un ejemplo, el genérico equivalente al conocido Nolotil no estaba en los estantes de las farmacias, y tampoco de Montelukast -un medicamento clave para los asmáticos- del que se han llegado a quedar sin existencias en las boticas. Y muchos más, según han informado a Diario de Almería desde el Colegio de Farmacéuticos. Por otro lado, la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia (Ceofa), ha detallado que, durante el último trimestre de 2016 el nivel de suministro de fármacos en los almacenes fue de un 35%. Y al parecer la situación no va a mejorar después de que el pasado 26 de febrero comenzara a aplicarse la décima subasta de medicamentos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que tuvo lugar en el mes de diciembre. Al principio de cada subasta, los desabastecimientos son extremos. Todo eso lo va a investigar la oficina del Defensor del Pueblo Español dentro de la queja que mantiene abierta acerca de la subasta de medicamentos, el sistema por el cual el sistema público andaluz sólo financia determinados fármacos cuya fabricación se adjudica a un laboratorio concreto en función, al menos teóricamente, del ahorro que suponga para las arcas públicas. Así, ha pedido a la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afaran) información detallada sobre los desabastecimientos de medicamentos, los desajustes en la distribución y la duración de estas situaciones de escasez.