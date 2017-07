Alcaraz , padrino de Pervis

Estupiñán (21-1-98, Esmeraldas) que en el Almería será Pervis Jr., según puede leerse en su nueva camiseta, fue presentado oficialmente ayer en las instalaciones del resort de La Manga donde el Almería realiza su primer stage de pretemporada. Miguel Ángel Corona, responsable de su fichaje en su rol de director deportivo, fue el maestro de ceremonias, si bien el propio jugador ecuatoriano reconocía que su padrino para vestir de rojiblanco había sido Lucas Alcaraz , con quien coincidió el curso pasado en el Granada CF. "Seguir jugando en Europa era el deseo mío y del club al que pertenezco [el Watford inglés, que lo ha cedido por una temporada]. El Almería se interesó mucho por mí desde el inicio y en seguida contacté con Lucas Alcaraz , que fue técnico mío en el Granada y que aquí también fue míster. Lucas me habló muy bien tanto de la ciudad como del club y no me lo pensé. Creo que vengo al mejor sitio posible y llego con mucha ilusión", explicaba el lateral zurdo sudamericano. Pervis recala en el Mediterráneo para incrementar la competencia en el carril izquierdo, donde Nano campó a sus anchas el curso pasado tras la marcha de Dubarbier, definiéndose como un jugador con vocación ofensiva que cree encajar en la filosofía preconizada por Ramis: "Me caracterizo por la proyección ofensiva a pesar de ser defensa. Tengo que trabajar mucho para acoplarme al grupo y cumplir con lo que me pida el entrenador. La filosofía de Ramis, por lo que he visto, se adapta muy bien a mis cualidades, y estoy seguro de que voy a poder sumar durante esta temporada". La anterior experiencia con un defensor de banda tan joven no resultó positiva para el club, ya que el brasileño Guilherme nunca llegó a adaptarse, si bien en este caso la ventaja radica en que Pervis llega a préstamo y no en propiedad, además de tener experiencia previa en la Liga: "El fútbol español es muy exigente y la Segunda División he visto que es un campeonato fuerte. Hay una competitividad grande y debemos de hacer las cosas bien". Miguel Ángel Corona valoraba las ventajas de su incorporación tras estrecharle la mano para la foto y mostrarle su nueva indumentaria: "El puesto del lateral izquierdo es una posición muy específica y teníamos claro que queríamos disponer de dos jugadores porque el año pasado no fue posible. Pervis nos da las características y cualidades que precisan nuestro juego y que demanda el entrenador. Estupiñán es un futbolista de largo recorrido con facilidad pasmosa de sumarse al ataque. Es rápido, habilidoso e incluso con desborde. Tiene juventud y hambre, dos ingredientes interesantes". Ante los receles que pueda despertar en los aficionados que no conozcan su corta trayectoria, Corona apuntaba que el club le ha hecho un seguimiento muy cercano: "Ha sido un fichaje en el que hemos tenido que analizar e investigar muchas cosas que nos han gustado. No es un rostro re conocible con carrera contrastada, pero a nosotros nos ha convencido todo lo que hemos visto. Estaba en el Granada B y gente del club le ha seguido mucho para saber más cosas de Pervis . Es una apuesta, pero creo que con garantías para darnos competencia en el puesto y que dispongamos de alternativas". La patata está ahora en el tejado de Pervis para reafirmar lo que apuntó en el sudamericano sub-20 (cita por la que en su día pasó otro ilustre exrojiblanco como Azeez) y Corona confía en sus cualidades: "La competencia en el puesto es necesaria para evitar relajaciones y tanto Pervis como Nano competirán desde el principio".