Al Colombino a por todas

El CD El Ejido afronta el importante compromiso liguero de mañana en tierras onubenses con mucho optimismo. Y es que no es para menos sabiendo que está en juego, ante un rival directo como el Recreativo, mantenerse en zona de permanencia una jornada más o, en caso de derrota, poder volver a las posiciones de descenso que los celestes quieren evitar a toda costa.

"Para empezar es un partido precioso. Una oportunidad de jugar en un estadio con un ambiente de elite que nos ha brindado el fútbol. Yo creo que es un día para disfrutar, para tratar de sacar lo mejor de nosotros y traernos los tres puntos", comentaba ayer Alberto González ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la jornada y aseguraba que "ha sido una buena semana, el equipo está trabajando en la misma línea que venía , tratando de pulir algunos detalles en los que en la pasada jornada no estuvimos bien y refrescar conceptos que parece que el otro día olvidamos. Hemos tratado de llegar en las mejores condiciones a esta cita y creo que vamos a hacerlo bien.

A excepción de Darío Guti, el míster podrá contar con todos sus efectivos, con el problema que eso supone. "En ese sentido sí ha sido una semana complicada para mí, porque hay mínimo catorce o quince jugadores que podrían estar perfectamente en el once, que vienen en muy buena dinámica de trabajo, de jugar convenciendo. Me ha generado bastantes dudas el once, pero ya lo tenemos más o menos perfilado y con el que creo que podemos hacer un buen partido allí".

González es consciente de la dificultad del partido, por ser a domicilio y ante un rival directo en buena dinámica que busca venganza por el 6-1 de la primera vuelta, pero confía en las posibilidades de los suyos. "Estamos en esa parte de la temporada en la que jugamos nuestra liga, contra equipos que juegan por los mismos objetivos que nosotros y habrá más de tres puntos en juego. Si tú haces las cosas bien puedes batirlo perfectamente, el rival es un equipo como nosotros, con sus puntos fuertes y sus debilidades. Es un campo grande, con espacios, buen ambiente, el césped me comentan que genial... Ya digo, es el día ideal para seguir sumando puntos y colocarnos mejor en la clasificación. El 6-1 es un punto de motivación para ellos. Yo lo usaría de recurso, pero tienen muchos más, como una afición enorme, vienen en buena dinámica y ganar les acercaría mucho a su objetivo. Nosotros también tenemos los nuestros y eso hace que se presente como un partido muy bonito".