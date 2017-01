Confianza para que cambie la situación

Los cánticos de la afición al palco escocieron mucho en Alfonso García, que se encerró a cal y canto con un comité de urgencia formado por José Bonillo (consejero), Andrés Fernández y Ángel Catalina (directores deportivos). Entre los cuatro acordaron ratificar a Fernando Soriano, por lo menos hasta el fin de semana que viene, no sin antes escucharlo durante unos minutos, prácticamente una hora y media después de finalizar el choque. El míster les transmitió su disposición a seguir trabajando, lleguen o no fichajes en el mercado de invierno. Y es que aunque la situación se va tornando de muy preocupante a primeros tonillos de dramática, el club trabaja primero en las salidas y si luego encuentra algo disponible, se fichará.

Eso se desprendía de las palabras de Fernando Soriano ante los medios de comunicación, una hora antes de subir a la zona noble del estadio y reunirse con presidente y dirección deportiva. "Estamos abiertos a mejorar la plantilla, pero no queremos traer por traer. Somos 23 jugadores, a partir de ahí si sale gente, entrará; si no pelearemos hasta el final porque confiamos en ello y creo que tenemos potencial", apuntó el míster que reconoce que su equipo no aprende de los errores: "Otra vez el balón parado ha decidido, concedemos un córner por esas ganas de querer atacar con sentido y ahí volvemos a ser penalizados con dureza".