Empiezan a salir las cuentas

Aún quedan seis encuentros para terminar la campaña, 18 puntos en juego que pueden cambiar mucho la situación de gran parte de los equipos que a estas alturas se juegan cosas tan importantes como permanecer o luchar por el ascenso, por lo que no es de extrañar que el técnico celeste Alberto González y el interior zurdo Alfonso hablasen, tras la victorias ante el Linares por 1-0, con gol del motrileño, de tener los pies en el suelo y de mantener la calma a pesar de que el CD El Ejido está viviendo un momento muy dulce. Y es que nada menos que diez puntos de los últimos doce posibles han sumado al casillero los ejidenses, que ya dejan los puestos de descenso a siete puntos y la plaza de promoción por no bajar a cuatro, permitiéndoles tener un margen de error de cierta consideración para una recta final que se antoja más que complicada.

Los del Poniente almeriense demostraron ante el Linares en Santo Domingo que llegan en un buen estado de forma y de moral para encarar el último tirón del curso. Frente a los jiennenses disputaron su partido de más templanza que se le ha visto en lo que va de campaña, ya que marcaron a los seis minutos, dominaron y no sufrieron en exceso ante un rival sin mordiente. Bien es cierto que los celestes jugaron con fuego, al no sentenciar con un segundo gol, pero su buena labor defensiva acabó con cualquier opción a las sorpresas de última hora por parte de su oponente. El equipo de González tuvo las ideas claras y mostró tener mucha cabeza para controlar los tiempos y no dejar escapar ningún punto en su feudo, donde no ganaba desde el pasado 22 de enero, cuando goleó por 4-0 al San Fernando.

Ahora la mente de los celestes esta en el Córdoba B, al que visita en plena racha, una racha que podría convertirse en la mejor de la temporada si logra vencer, aunque si suma un punto igualaría las cinco semanas sin conocer la derrota que protagonizó en octubre, siendo su tramo más fructífero del campeonato con 9 puntos, hasta el pasado domingo que, en un duelo menos, llegó a los 10 consecutivos.

La Unión Deportiva Almería B se impuso por 4-2 al Atarfe el domingo por la tarde y confirmó, además de que tiene a uno de los delanteros con mejor olfato goleador de toda la categoría, que es uno de los equipos que en mejor forma llegan a esta recta final de la competición regular, en la que los rojiblancos han logrado hacerse con el segundo puesto y poner ya ocho puntos de distancia con respecto al quinto clasificado cuando quedan solamente por disputarse cinco encuentros, o lo que viene a ser lo mismo, quince puntos.