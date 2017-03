España acumula buenas sensaciones con la mirada puesta en Italia

La selección española de fútbol continúa acumulando buenas sensaciones en la clasificación a Rusia 2018, un camino que transita con aplomo y suma tranquilidad antes del duelo clave con Italia. La clara y cómoda victoria por 4-1 ante Israel el viernes consolidó el optimismo y la tranquilidad que reina en el equipo dirigido por Julen Lopetegui.

Pese a que la clasificación no se decidirá hasta finales de 2017, sus resultados y sus buenos números, más que el juego, han dejado atrás las convulsiones que presidieron los últimos tiempos de Vicente del Bosque como seleccionador.

Con Lopetegui al frente del banco, España no perdió ninguno de los siete partidos que disputó, marcó 23 goles, recibió dos y le tomó la delantera a Italia en la lucha por quedarse con la única plaza mundialista directa que otorga el Grupo G.

Con cuatro victorias y un empate en los cinco duelos clasificatorios jugados en la zona europea, los italianos suman los mismos 13 puntos que los españoles, que lideran el grupo por su mejor diferencia de goles. Todo apunta a que ambas selecciones decidirán su pase directo al Mundial de Rusia en el duelo que las enfrentará, en España, el próximo 2 de septiembre. Pero, mientras tanto, los dirigidos por Lopetegui van acumulando datos positivos y buenas sensaciones.

"Me quedo con la mentalidad positiva del juego colectivo. Somos un equipo en todos los sentidos y eso me gusta", celebró Lopetegui el viernes. Si bien su juego no enamora y hasta despierta sentimientos encontrados, la selección española vuelve a enganchar con sus goles y sus triunfos.

Más de cinco millones de telespectadores, según destacaba hoy en su cuenta de Twitter la propia Roja, siguieron por televisión el duelo frente a Israel, la emisión más vista de la noche en España.

La cancha, en cambio, estuvo lejos de llenarse: a El Molinón de Gijón acudieron 20.000 de los 31.000 espectadores posibles. Y algunos cronistas resaltaron la previsibilidad de los de Lopetegui en estos partidos de clasificación. "Llegará el partido contra Italia, donde sí habrá mucho en juego, pero hasta entonces, los choques de clasificación jugados en casa son todos iguales. España sale, juega poco, gana y se va. Punto", escribió el periodista del diario español El Mundo que siguió el duelo.

"Una España festiva de inicio y algo reguladora después liquidó a Israel con la gorra y con Busquets. Lo hizo a partir del medio campo, fluido, catalizador, invasor en el primer cuarto de hora y con buen administración el resto de la noche. Suficiente para colonizar al adversario, con un Busi imperial al mando, Iniesta y Silva al toque, Jordi Alba y Carvajal rema que rema por las orillas", observó, en cambio, el cronista del también diario español El País.

Más allá de las discrepancias sobre el estilo de juego y de las incógnitas sobre cómo se comportará cuando enfrente a rivales de entidad, Lopetegui parece haberse ganado la confianza de sus jugadores y el beneficio de la duda respecto a su capacidad para dirigir a un grupo que, tras conquistar un Mundial y dos Eurocopas consecutivos, busca reinventarse luego de su fracaso en Brasil 2014.

El hispano-brasileño Diego Costa, que no veía puerta con Del Bosque, ya suma cuatro goles con Lopetegui. David Silva sigue mejorando sus excelentes números. Thiago Alcántara gana presencia en el mediocampo. Y hombres como el sevillista Vitolo y el madridista Isco también han encontrado su hueco en la selección.

"Somos un equipo muy completo y equilibrado, y yo estoy contento por cómo están yendo las cosas. Hay mucha competencia, pero si vengo a la selección, es para sumar", señaló el viernes Isco, tras marcar un gran gol saliendo desde el banco.

"Cuando estás con grandes jugadores, y yo tengo esa suerte aquí, todo sale natural, es una alegría jugar así", afirmó hoy Thiago, uno de los jugadores más destacados frente a Israel.

España viajará ahora a París para enfrentarse a Francia el martes. Será sólo un amistoso, pero, al tiempo, un buen test para medir si a la recuperada tranquilidad que rodea a los de Lopetegui hay que sumarle algún signo de interrogación.