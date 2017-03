Fidel se conoce el paño

Fidel Chaves, como otros tantos jugadores del plantel, parece haber cambiado el semblante desde la llegada de Ramis y el rol que le otorga a los extremos: "Ahora tenemos unas pautas diferentes, dentro de un partido somos mayorcitos para analizar los rivales y ver dónde tenemos que aprovechar nuestras armas. El míster nuevo incide mucho en que los bandas seamos importantes. En otros partidos teníamos que venir más a recibir, pero son anécdotas y cada semana se plantean de forma diferente".

El atacante onubense conoce de buena tinta a Juan Merino por su etapa en el Recreativo de Huelva como segundo de Pablo Alfaro (nuevo técnico del Mirandés), artífice del milagro en las filas del Nástic, al que cogió colista destacado y ahora tiene tres puntos por encima del descenso

Vaticina un choque igualado y con mucha intensidad por parte de los locales: "Lo veo compicado dada la igualdad de la categoría. Conozco bien a su entrenador de su etapa en Huelva junto a Alfaro y desde que Merino firmó allí sabía que el Nástic iba a mejorar y le iba a meter mucha intensidad. Tienen las ideas claras y jugadores importantes, firmaron a uno de los mejores jugadores de la categoría en diciembre como es Emaná y venimos analizando sus puntos débiles y fuertes durante la semana. En la ida logramos ganarles bastante bien (3-0), pero va a ser totalmente diferente, lo veo disputado".

La victoria, además de ser la segunda del curso a domicilio, serviría para salir del descenso y recortar distancias ante un rival directo en la lucha por la permanencia: "Después de las tres últimas semanas tenemos otra oportunidad tras un año de mucho sufrimiento para la afición y el vestuario. Es ante un rival directo y si sacamos el partido del domingo saldríamos del descenso y meteríamos al Nástic en un berenjenal importante. Intentaremos cosechar esas dos victorias consecutivas".

Cuestionado acerca del cariz de los entrenamientos con Ramis al frente, Fidel se sumaba a la opinión de Trujillo y Nano acerca de su mayor intensidad: "No quiere decir que antes no la tuviésemos. Venimos trabajando así durante todo el año, pero las personas nuevas nos han apretado en ese sentido al ver que en los últimos entrenamientos no teníamos la que ellos querían. Hemos dado un paso adelante y se transmiten buenas sensaciones en los partidos, sacando conclusiones positivas".

En la mejoría admite que también ha influido un subidón en la autoestima: "La confianza en un jugador es lo más importante, se dice que 80% es eso y 20% físico, el talento que cada uno saque el que pueda o tenga. La confianza que te da el ganar nunca te la da perder. La semana del Levante pudimos salir reforzados de una derrota, pero hubiera firmado sumar un punto. Esa alegría y felicidad te la dan los tres puntos y no es equiparable a la derrota".

Otro aspecto donde salta a la vista que se ha pasado de la noche al día es en el ambiente dentro del vestuario. Ramis ha tirado de comidas y Fidel dice agradecerlo: "Soy partidario de hacerlo todas las semanas, en anteriores equipos lo hacía y es fundamental tener un buen ambiente de grupo. Es algo que estamos haciendo y no sé si nos está ayudando, pero soy supersticioso y esperemos que podamos hacer todas las semanas paellas o comer jamones, será señal de sacar buenos resultados".