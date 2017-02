Llama a ser valientes y recuperar la pegada

Se presenta un fin de semana complicado para el Almería, que sólo puede terminar bien si saca el encuentro ante el UCAM de Murcia. Fernando Soriano lo ha preparado a conciencia para lograr los tres puntos y salir de un puesto de farolillo rojo que quema como pocos. "Para nosotros todos los partidos son muy importantes, y éste, además, es ante un rival directo. Nuestra situación es una realidad que ninguno pensábamos que pudiera ocurrir, pero hay que ser valientes y no tener miedo ni temor", apuntaba el técnico maño.

Uno de los problemas que está teniendo el conjunto almeriense en las últimas semanas es la poca pegada, algo que Soriano confía en cambiar. "Vamos a intentar generarle al rival el mayor número de ocasiones para poder hacer gol. Es cierto que ahora no tenemos la misma efectividad arriba que antes, pero en estos momentos estamos más seguros atrás y encajamos menos. Son rachas y trabajamos para mejorar en todos los aspectos y mantener un equilibrio. También tienes delante un adversario, que influye, como el estado de ánimo, la situación en la competición…". Y motivación, algo que ve Soriano en los suyos: "Esta semana he visto un nivel de entrenamientos y de exigencia altísimos, con una concentración, además, que me demuestra que la plantilla está con la predisposición máxima para intentar sacar este reto adelante".

Vengo a mi casa. Sé cómo está la cosa de complicada, pero lo vamos a conseguir"

Enfrente estará Francisco, un técnico que bien conoce. "Hemos sido compañeros y también él fue mi entrenador, pero esto es fútbol y en el partido cada uno jugará sus bazas para ganar el partido. Nosotros actuamos en casa y tenemos que hacernos fuertes como local. El encuentro es muy importante y así lo estamos viviendo durante toda la semana", aunque será raro por la protesta de la afición: "Me parecen bien todas las iniciativas que se tomen para mostrar el estado de ánimo. Entiendo la sensación que puedan tener los aficionados, pero deseo también que nos animen como lo han estado haciendo hasta ahora".

Finalmente, cree que la llegada de Uche es buena. "Es un jugador que viene a sumar. No necesita ningún período de adaptación porque conoce la ciudad y el club. Lleva tiempo sin competir y veremos cómo evoluciona".