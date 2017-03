Mejor visitante que local

A pesar de que se encaró el Club Deportivo El Ejido llegó al parón de Navidad con la consigna muy clara, por el momento no se está cumpliendo lo esperado en lo que a registros como local se refiere. "Ganar los partidos en casa es clave para lograr la permanencia", fue la frase más repetida al final de la primera vuelta por parte de muchos jugadores celestes ante los medios de comunicación, pero las cosas no están saliendo bien, en este sentido, en este segundo y decisivo tramo de campaña. De hecho, por el momento, y después de once jornadas disputadas desde enero, el conjunto del Poniente almeriense lleva mejores números como visitante que como local.

Los de Alberto González han disputado en casa seis encuentros en esta segunda vuelta, sumando solamente 5 puntos de 18 posibles, obtenidos de una victoria y dos empates. Es decir, han volado 15 puntos de Santo Domingo, que es donde supuestamente el cuadro almeriense iba a hacerse fuerte para lograr un complicado objetivo para el que van a tener que ponerse el mono de trabajo en estas últimas jornadas, ya que el descenso está a solamente a dos puntos y hay un calendario complicado. Lo importante es que, gracias al punto ante el Linense, el CD El Ejido depende de sí mismo para lograr sobrevivir en la categoría de bronce, ya que se mantiene fuera de los puestos rojillos.

Y si la situación no se está dando como se esperaba en casa, donde se han dejado escapar muchos frutos que se han llevado manos ajenas, sorprende que los celestes estén mostrando mejor cara lejos de tierras ejidenses. Han disputado cinco duelos como foráneos tras cruzar el ecuador de la competición y han obtenido 6 puntos de 15 posibles. Se han dejado en las carreteras un total de 9 puntos. Destaca que los de González han ganado dos de sus últimos tres compromisos fuera de Santo Domingo, recalcando el triunfo por 0-3 en casa del Jumilla, que hasta la visita de los almerienses solamente había caído en una ocasión ante su afición. Tendrá que seguir en esta línea el CD El Ejido lejos de su feudo y ponerse las pilas ante su gente, que no ve una victoria desde el 22 de enero, cuando se ganó al San Fernando (4-0).