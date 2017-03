Meritorio triunfo para los ejidenses

Goleada balsámica de los ejidenses ante un Jumilla que parece desinflarse en la tabla. Los celestes sacaron partido de la rapidez y habilidad de Darío Guti para imponerse en el Altiplano murciano y sumar tres puntos que . Narváez, con un doblete, y Sergio Martín, dos de los fichajes que llegaron en Navidad para reforzar al cuadro ejidense, firmaron los goles de un cuadro celeste que sale de la zona de descenso y vuelve a depender de sí mismo para asentarse en los puestos de permanencia de la clasificación. Mientras, grave traspiés de se su rival, que recibía a los almerienses con el objetivo de vencer para intentar presionar a sus rivales por llegar a las posiciones de play off de ascenso. Sin embargo, lo que se antojaba como una mañana relativamente tranquila para los locales, que no habían perdido aún esta campaña en su feudo, no fue para nada así.

El CD El Ejido no solo necesitaba un triunfo, también lo merecía. Llegaba de perder ante un Villanovense que no fue superior en Santo Domingo, pero que tuvo más puntería de cara al gol, algo de lo que estaba careciendo el CD El Ejido en las últimas jornadas. Se jugaba bien, pero no se hacía efectivo en el marcador y la situación clasificatoria era cada vez peor. El conjunto almeriense llegaba con las ideas claras y anuló casi desde el principio al equipo de Pichi Lucas. Sergio Narváez, en el minuto 13, inauguraba el marcador en el municipal de La Hoya, tras una buena jugada individual de Darío Guti. Sin casi tiempo de reacción, el propio Darío ponía el 0-2 en el marcador, en el minuto 21 de la primera parte. Un disparo al palo del Jumilla fue la única ocasión clara en el primer tiempo. Con este resultado se llegaría al descanso.

En la reanudación el Jumilla apretó más y buscó el gol, en dos ocasiones muy claras que no logró materializar. Con el equipo murciano volcado en busca de reducir distancias, llegaría un nuevo tanto de Narváez, en el 70 de partido, que sentenciaba el partido, y que deja al Jumilla un poco más lejos del play off y da muchísima vida a los de Alberto González, que vuelven a ganar cuatro jornadas después y ante un gallito del Grupo IV.