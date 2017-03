Necesidad de sentirse arropado

La directiva del Club Deportivo El Ejido no cesa en su empeño de seguir buscando dueños para los asientos vacíos del Estadio de Santo Domingo, que mañana volverá a acoger una cita importantísima, como todas las que quedan de aquí a final de campaña, para el futuro del equipo celeste en la categoría de bronce. Los de González se miden, a partir de las 17:00 horas, nada menos que al Villanovense, quinto clasificado y a solo un punto de las posiciones de play off, por lo que no cabe duda que sus jugadores necesitarán mucho aliento desde la grada.

Aunque este curso se ha superado la cifra de abonados de la pasada campaña, lo cierto es que desde la directiva del club del Poniente almeriense se esperaba un mayor número de afluencia de espectadores del que se está viendo en esta Segunda B en el feudo ejidense, que años atrás, en esta misma categoría aunque con una entidad distinta, registraba mejor entrada que ahora. Y es que eran otros tiempos bajo la nomenclatura de Polideportivo Ejido, con un apego de la localidad al equipo igualable al que en su día tuvieron conjuntos como el también desaparecido Xerez o en la actualidad el Mirandés de Segunda.

Grada 1969 promueve recibir en la Puerta 0 a los jugadores celestes a su llegada al estadio

Pero los tiempos cambian y hay que adaptarse a las consecuencias. En el caso del club dirigido por Vicente Puertas hay que destacar que el equipo tiene solamente cuatro años de vida y a pesar de su corta edad ya camina por la competición de bronce. Bien es cierto que hay muchas cosas que mejorar, sobre todo en lo que a movilización de aficionados se refiere, pero desde el CD El Ejido ya se sabía que era un reto muy complicado ese de volver a ilusionar a todos los ejidenses con el fútbol. El asunto va lento, pero va. Así, desde la entidad se están haciendo todos los esfuerzos posibles para que el mensaje de necesidad de contar con el máximo apoyo posible por parte de la grada en este tramo decisivo de la temporada llegue al corazón de cada ejidense.

Cualquier aliento es poco para el partido que jugarán mañana los celestes ante el gallito Villanovense, donde una derrota podría llevar a los almerienses a una zona de descenso que quieren evitar pisar a toda costa a estas alturas del campeonato. Y es que hay hasta una decena de equipos implicados en la batalla por la permanencia, lo que dificulta aún más el logro del objetivo. Bajo el eslogan #Sintiesmásdifícil, el CD El Ejido anima a todos los aficionados a sumarse a la iniciativa promovida por Grada 1969 para hacer de Santo Domingo mañana una caldera desde la previa al partido. Está pensado recibir a los jugadores minutos antes de las 15:00 horas en la puerta 0, a su llegada al estadio, y contribuir a vivir un partido con el mayor colorido celeste posible.