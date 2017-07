Owona es el octavo

Lucien Owona se convirtió ayer en el octavo fichaje de la UD Almería para la próxima temporada. Si ya en la tarde del viernes, el central camerunés estaba prácticamente fichado, a falta de unos últimos flecos, estos terminaron de concretarse en la jornada de ayer para que finalmente el jugador engrose la lista de refuerzos del primer equipo rojiblanco para la nueva campaña en la Liga 1|2|3.

Pretendido por equipos como el Cádiz o el Lorient francés, Owona es un central de 27 años y 1.89 metros que también puede actuar como lateral derecho. El Almería lo ha contratado para las próximas tres temporadas, abonando una cantidad cercana a los 70.000 euros para hacerse con sus servicios. Owona no contaba en el Alcorcón, a pesar de completar una buena mitad de temporada desde su llegada al conjunto madrileño, a causa de un episodio que provocó cierto malestar en su club de origen.

El central no contaba en el Alcorcón tras un conflicto entre club y federación de Camerún

Durante la pasada temporada, Owona se marchó para la convocatoria con la selección de Camerún de cara a la Copa Confederaciones sin tener permiso del Alcorcón. La semana del partido que el Alcorcón debía jugar frente al UCAM Murcia, la Federación de Camerún convocó, un día más tarde de lo previsto, al jugador, que estaba sancionado y no podría estar en el citado encuentro. El Alcorcón denegó al futbolista el permiso para marcharse, debido a que contaba con él para el decisivo partido de la última jornada frente al Lugo. La federación camerunesa presionó al Alcorcón y amenazó a Owona con no llamarle para futuras concatorias y finalmente el central no jugó frente al conjunto lucense.

Owona era uno de los descartes del Alcorcón para esta temporada, a pesar de tener contrato hasta 2019 y tenía a varios equipos interesados en hacerse con él.

El Almería ha definido a Owona como "una realidad futbolística" a la vez que "un jugador de futuro". Con 27 años, Owona entra en su madurez futbolísticas después de haberse formado en la cantera del Paris Saint Germain y de haber militado durante seis temporadas en diversos equipos de la Segunda División B española como el Real Oviedo, Noja, Arroyo o el Villanovense, antes de recalar en el pasado mercado de invierno en el Alcorcón, donde hizo su debut en Segunda División.

El de Owona ha sido el octavo fichaje del Almería para la nueva temporada tras los ya producidos de los porteros René y Fernando, los laterales Fran Rodríguez y Pervis Estupiñán, los medios Mandi y Rubén Alcaraz y el delantero Caballero. En las próximas horas podrían producirse nuevas incorporaciones, siendo la que más suena la del medio Tino Costa.