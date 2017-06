Permanencia encarrilada

No era nada sencillo calzarse de nuevo las botas y plantarse ante la calidad y las ganas de un aspirante a la segunda máxima categoría del rugby nacional. Es por ello que todo debe tener lectura en el contexto adecuado, y lo planteado por URA en el Valle del Arcipreste fue muy inteligente. Dándole la vuelta a la primera apuesta, la de verlas venir y sentenciar en la recta final, Pablo Jiménez prefirió no andarse con chiquitas y dejar la diferencia actual de categoría pese a llevar un mes y medio sin jugar. Es por ello su equipo comenzó muy arriba, concentrado y pensando en anular de entrada los ánimos de los locales. El punto débil, la falta de rodaje, se tenía bien asumido.

Sin juego real desde el 2 de abril salvo el doméstico Costa de Almería-URA del Memorial, y con el obligado respeto a un gran rival que tras 25 años de buen trabajo tenía el ánimo de aprovechar su segunda oportunidad de alcanzar la División de Honor B, las motivaciones mentales se tenían claras. En relación a los conceptos táctico y técnico, el primero, perfecto, y el segundo, aceptable. Se hicieron cinco ensayos antes del descanso, y se recibió uno fuera de tiempo y con Armstrong expulsado. El 0-31 del marcador se debió al orden defensivo, las ideas claras en ataque y a un excelente trabajo en placaje, cuestiones que redujeron el impacto de los errores normales por falta de rodaje. La pizarra de Jiménez había funcionado a la perfección con un 0-31 que no se pudo conservar ya fuera de tiempo. El choque se apretó mucho por la gran labor del cuadro majariego sabiendo que la vuelta en Almería va a ser muy dura. Los ánimos de remontada de Majadahonda tuvieron que tornarse a los de un tanteo que dejara la eliminatoria no imposible. URA refrescó con los cambios y lució defensa en un trabajo encomiable que, pese a todo, no impidió un ensayo más que dejó el marcador definitivo en 26-45. Almería defenderá 19, o querrá más.