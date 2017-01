Piqué, un defensor del vídeo en el fútbol

El central azulgrana Gerard Piqué comentó ayer que la tecnología en el fútbol "tarde o temprano se impondrá" y por ello entiende que la aplicación del vídeo para las jugadas importantes "acabará implementándose".

El defensa del Barcelona aprovechó las redes sociales para presentar productos de su empresa y abrir a los aficionados un canal de preguntas, donde proliferaron especialmente desde Sudamérica.

Cuando se le preguntó por las polémicas arbitrales fue tajante: "No toquemos el tema de los árbitros porque está caliente", aunque al final de la charla la utilización del vídeo para ayudar a los colegiados le ha ocupado la explicación más extensa. "Al final será algo que se implementará (el vídeo). Es cuestión de tiempo, sobre todo en las jugadas decisivas. La tecnología es determinante, vital y básica en cualquier deporte. Ya lo vemos en la NBA o en el fútbol americano, que lo hacen. El fútbol debe seguir esa corriente. Otra cosa ya es decidir si se aplica en jugadas de los últimos minutos o en jugadas trascendentes. Tarde o temprano aparecerá", señaló.

De las opciones en la Liga aseguró que su equipo no depende de él, pero que el Barcelona irá a por todo. "Vamos a pelear por todos los títulos. El Madrid nos saca dos puntos, y aunque tiene un partido menos, estamos convencidos de que podemos ganar esta Liga. Podemos hacerlo, no depende de nosotros y no está en nuestras manos pero tenemos confianza y pelearemos hasta el final para ganar la Liga", indicó.

Y, de entre sus compañeros, fue preguntado por Leo Messi y sobre cómo era jugar a su lado. "Jugar con Leo es increíble. Obviamente, jugar con el resto de compañeros también lo es", subrayó un Piqué que no se ve fuera del Barça. "La verdad que no. Estoy muy feliz aquí, es el club de mi vida y de mis sueños y espero acabar mi carrera aquí", se sinceró.

Un seguidor aragonés le recordó su pasado zaragocista, que Piqué destacó: "Fue un año muy bonito. Con 19 años fue mi primera experiencia, y la recuerdo con mucho cariño. Espero que las cosas os vayan bien y que subáis a Primera".

Precisamente, por la mañana, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, también se había referido al central azulgrana, con el protagonizó una polémica tras el duelo ante el Villarreal, cuando Piqué se marchó del campo señalando al palco donde se encontraba el dirigente. "No tengo que enviarle ningún tipo de mensaje. Es un gran profesional e inteligente. El único mensaje que le podría mandar es que siga trabajando como lo está haciendo. Sus empresas fuera del fútbol son un ejemplo para los demás jugadores", dijo Tebas, quien también rebajó el tono sobre las críticas de los jugadores hacia los árbitros.