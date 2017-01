De Pulpí a Guinea Bissau, pasando por El Cañarete

El mundo es un pañuelo, sólo así se puede explicar cómo los almerienses Emmanuel Mendy y Pape Masse, ambos nacidos en Senegal, están defendiendo la bandera de Guinea Bissau en la presente Copa de África. Una sanción al portero titular en la fase de clasificación de la selección djurtu (zorros) iba a provocar que Almería surtiera con dos futbolistas a este país, encuadrado en el grupo A con Gabón, Camerún y la Burkina Fasso del también paisano Jonathan Zongo.

Todo eran festejos entre los jugadores guineanos cuando acabaron el partido en Nairobi, ante Kenia, con 0-1 en el marcador, que los colocaba como líderes de su grupo de clasificación. Risas y felicidad, sólo el míster Baciro Candé se había dado cuenta de que iban a tener un serio problema para recibir en el siguiente partido a Zambia, actual campeón del continente vecino. Jonas Acevedo, portero titular, había sido amonestado y no había suplente, la sanción se convertía poco menos que en un problema de estado para Guinea Bissau.

Ahí aparece Emmanuel Mendy, un lateral derecho trotamundos del balón. De origén senegalés, llegó a jugar en el Liverpool de Rafa Benítez, pero ha terminado recalando en Huércal Overa y Atlético Pulpileño tras pasar por Georgia y Letonia. "Un día me llamó al seleccionador y me preguntó si conocía a algún portero que pudiera echarnos una mano. Me puse en contacto con mi agente, Antonio Relaño, que me recomendó que se lo dijera a Pape Masse", también senegalés y que trabaja como preparador de porteros en el Polideportivo Aguadulce: "Me puse en contacto con él y lo convencí para que se nacionalizara y viniera a jugar con nosotros", explica Mendy gracias a las redes sociales a Diario de Almería, después del 1-1 inicial ante el anfitrión Gabón.

Las pruebas de selección no fueron demasiado complicadas para Pape, un guardameta que había desarrollando su carrera por equipos humildes de España y Alemania. Tocaba desempolvar las botas, calzarse las espinilleras, escupir en los guantes y colocarse la cinta en el pelo. De esta forma, el preparador de cancerberos del Aguadulce y el lateral del Pulpileño estuvieron presentes en el partido más importante de la historia de Guinea Bissau, que acabó con 3-2 a favor. Un día después, la fiesta fue completa con la derrota del Congo en Kenia, que clasificaba a los djurtus para el torneo africano. "Es un éxito para nosotros estar aquí, es un sueño que siempre he tenido en mi cabeza y lo estamos disfrutando al máximo", reconoce Mendy, que alaba el trabajo de su compañero y vecino almeriense Pape, que en estos primeros encuentros está siendo suplente: "Lo está encajando muy bien, es muy trabajador y está al nivel del portero titular, pero está jugando Jonas porque lleva más de veinte partidos como internacional", y ya se sabe que la veteranía es un grado, sobre todo en un conjunto de poca tradición futbolística.

"Somos un equipo húmilde, no tenemos grandes jugadores por nombre pero somos una familia. Trabajamos muchísimo como bloque y siempre intentamos ayudarnos cuando alguien está triste por no jugar o tiene algún problema. Es la primera vez que vamos a un torneo internacional y tenemos mucha ilusión para seguir haciendo historia. Queremos darle otra alegría a todos los guineanos del planeta", y también a los hinchas del Atlético Pulpileño y del Polideportivo Aguadulce, que desean lo mejor a sus amigos a través de la televisión: "Mis compañeros me dan muchos ánimos y me dicen que no vuelva sin la Copa. El fin de semana ganamos 1-0 al Murcia Imperial y me dieron una alegría", finaliza Mendy antes de quedar concentrado para el partido de la tarde de ayer ante Camerún.