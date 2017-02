"Quiero salvar a mi club y ojalá lo logre también el Almería, siento sus colores"

-vuelve Francisco, supongo que un partido especial.

-El más especial fue el debut en Primera División con la Unión Deportiva ante el Villarreal. Engañaría si no dijera que es un encuentro que a uno siempre le gusta volver a casa, pese a que ambos estemos en una situación muy complicada. Me voy a reencontrar con viejo amigos y aunque defiendo otros intereses, ojalá le vaya muy bien al Almería.

-¿Le sorprende la pésima situación en la que está el club de toda su vida?

-Sí, pero no sólo a mí, sino que a toda la categoría. Todos los entrenadores decimos lo mismo, es un equipo con un perfil de jugador alto para Segunda División y por circunstancias está en la zona de descenso con otros equipos y tendrá que sobrevivir, luchar contra viento y marea para salvar una categoría que interesa y es muy necesaria para la ciudad.

-El UCAM ya goleó al Almería en la ida, 4-0, por lo que no es descartable que dé la sorpresa el domingo. Sabe que como eso ocurra el Mediterráneo se va a volver contra el palco.

-Llegamos los dos en un momento complicado, llevamos mucho tiempo en zona de descenso. Nosotros venimos de una dinámica buena, pero el Valladolid nos la cortó. Hemos tratado esta semana de volver a reunir al equipo, hemos hecho mucho trabajo psicológico porque sabemos que vamos a un campo muy complicado, donde estará un Almería muy necesitado de puntos. Es cierto que ellos han sacado buenos resultados en el Mediterráneo y lógicamente los puntos son muy importantes porque llega la parte fundamental de la liga. No es algo decisivo, pero el que gane dará un paso al frente muy importante, cogerá oxígeno.

-Supongo que le va a sorprender esto, pero hay quien quiere que gane el UCAM.

-No, no creo. La afición de Almería es inteligente y, aunque es cierto que yo le debo mucho, sé que en los momentos complicado la ciudad se ha volcado con su equipo. Lógicamente yo voy a buscar mi resultado, voy a hacer mi partido y espero conseguir algo positivo. La afición del Almería es lo más importante del club y ojalá pueda salir de esta situación para poder disfrutar de un fútbol que ellos merecen.

-Lo sabe de sobra, pero se lo digo, la afición tiene a Francisco un tremendo cariño.

-Es mutuo. En los momentos en los que no he debido de estar en el club, no he estado, pero al final me han tenido cuando han querido. Se lo debo todo como persona, jugador y entrenador a Alfonso García, a la institución y la afición rojiblanca. Siempre voy a estar en deuda, al final siempre llevo el indalo puesto.

-¿Qué momento será el que más le erice el pelo en su vuelta?

-Ahora mismo te podría decir muchos, pero el día del partido todo cambiará. Soy de los que me aislo mucho en busca de la concentración, quiero pensar en lo que puede pasar durante el encuentro. Reencontrarme con viejos amigos, que seguramente estarán por allí, como Pepe García Jurado, Bernardo, Mari.., u otros muchos a los que aprecio y quiero, será muy especial para mí.

-Viene el UCAM de Murcia con muchas bajas.

-Venimos de perder en casa frente al Valladolid, un partido muy importante para nosotros. La semana pasada tuvimos muchas lesiones, una de ellas muy grave (Luis Fernández se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla). Vamos un poco mermados en ataque, pero somos tan humildes que sabemos que esto puede pasar y lo afrontamos con naturalidad. El que esté, debe de trabajar bien, hacer lo que le pedimos en busca de un resultado que nos dé esperanzas para seguir con opciones de salvación.

-Estos meses sin equipo le han venido bien para refrescarse y coger motivación.

-Cualquier entrenador prefiere no estar tanto tiempo en el paro como he estado yo, veinte meses, pero por circunstancias no he tenido opción de coger ningún equipo. Le estoy muy agradecido al presidente del UCAM, que me ha dado la oportunidad de volver a trabajar. Estoy muy ilusionado, con muchas ganas de trabajar y este tiempo lo hemos utilizado para ver qué se había hecho bien y qué se había hecho mal en la anterior etapa. Le hemos hecho ver al futbolista que venimos a ayudar y a completar un trabajo bien hecho por Salmerón.

-¿Complicado suplir a un amigo como José María Salmerón?

-El mundo del entrenador es como es y tienes la maleta preparada en todo momento. Es un amigo, una persona que se mayudó muchísimo cuando me dio la oportunidad de ser su segundo entrenador en el Almería B. Había que resetear, salmerón seguro que volverá a entrenar y yo quiero aprovechar esta oportunidad.

-Francisco vivió momentos complicados como jugador del Almería, ¿ve opciones de que el club se vaya a Segunda B?

-Es difícil desde la distancia analizar qué pasa dentro de la entidad, a todos nos extraña esta situación. Yo lo primer que quiero es salvar al UCAM y después ojalá se salve el Almería, porque siento esos colores.