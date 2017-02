Ratificación sin sentido

Nadie lo entiende, es gobernar sin pensar en el pueblo. Alfonso García volvió a ratificar a Fernando Soriano después de otra calamitosa en Tenerife, que provoca que el equipo caiga un puesto más en la clasificación, con opciones de ser el farorillo rojo si hoy gana el Mirandés. Pese a todo, el presidente hace suyo el mensaje inverosímil del vestuario y mantiene al maño en la dirección del equipo después de hablar con él en el propio vestuario del Heliodoro Rodríguez López.

"Siempre hablamos después de los partidos. Se ve con fuerza, vamos a intentar que siga, pero llegará un momento que si no somos capaces de salir de abajo, tomaremos decisiones. Estoy aguantando, porque creo en Fernando, pero no ganamos y tenemos un problema", un cáncer más que un problema. El presidente es consciente de los números calamitosos, pero prefiere mirar a otro lado: "Estamos batiendo un récord negativo, no es normal, no tiene sentido. No es que el Tenerife haya pasado por encima de nosotros, han tenido dos o tres y nos han marcado, nosotros también las hemos tenido y no hemos sido capaces".

Ahora toca rezar para vencer el próximo domingo al UCAM Murcia en el Mediterráneo. "Depende de casa, ahora tenemos equipos con los que vamos a luchar por salir de abajo y serán finales, puesto que fuera no somos capaces ni de puntuar. No es que los rivales sean mejores, sino que marcan su gol y punto".