Santo Domingo como fortín

Que Santo Domingo sea un fortín es el objetivo de la directiva del CD El Ejido. Para ello, el club celeste ha decidido que esta tarde, de cara al partido frente a la Real Balompédica Linense, las puertas del feudo ejidense se abran pro completo a toda aquella persona que quiera apoyar al equipo de Alberto González, que se ve las caras con un rival directo en la lucha por evitar los puestos de descenso, posiciones que los almerienses abandonaron la pasada jornada al ganar en casa del Jumilla (0-3). Encadenar un segundo triunfo y poner tierra de por medio con esas plazas rojillas, es el reto de un cuadro del Poniente que aún no ha sido capaz en esta segunda vuelta de encontrar esa regularidad positiva que sí tuvo durante varios tramos de la primera. No le será nada fácil lograrlo ante los gaditanos, aunque el campanazo en tierras murcianas ha motivado mucho a la plantilla.

Con mucho optimismo de cara a este encuentro ha estado entrenando a lo largo de la semana el plantel ejidense. González es consciente de la dificultad del rival, que a pesar de no estar en una zona cómoda de la clasificación, sin duda es un equipo con veteranía y mucha experiencia en la categoría de bronce. Por suerte, todo hace indicar a que el técnico malagueño podrá contar con todos sus efectivos, a excepción de Gabri, que se perderá el choque por acumulación de tarjetas. Por ese mismo motivo no estuvo Samu Corral en Jumilla, pero esta semana podría volver a ser el referente ofensivo del equipo a pesar de haber tenido molestias y haber trabajo al margen durante varios días. Habrá que esperar hasta última hora para saber si está en condiciones de entrar en los planes de González, que, en caso de no contar con el granadino, apostaría en punta por Darío Guti, el incordio de la defensa jumillera la semana pasada. En defensa mantendrá su línea habitual y en el doble pivote Soufian podría repetir titularidad ante la ausencia de Gabri en una cita en la que hay mucho en juego.