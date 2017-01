Sorprendido con Palma

Piero Molducci, entrenador de Unicaja, reconoce que la situación actual de la clasificación le extraña, y no se refiere al segundo puesto de los palmesanos, que es normal, sino a la renta que Unicaja tiene respecto a ellos: "No pensaba que esto fuera así a esta altura de temporada porque Palma es un equipo fuerte". En su repaso general del rival hace la recopilación de decenas de datos, pero los gruesos son que "ha perdido contra Barcelona, contra Vecindario y contra Unicaja, y no pensaba tener siete puntos de ventaja". La derrota contra los culés fue la más inoportuna de todas, perdiendo momentáneamente la segunda plaza justo en el corte de la Copa del Rey: "Ganar tres partidos en tres días consecutivos no es una cosa fácil".

Eso se minimiza "si se tiene un equipo largo, pero Palma no lo tiene, con 7 u 8 jugadores que más o menos juegan siempre". En todo caso, sabe que el de Dreyer es un equipo que puede hacerlo y alzarse campeón: "Tres seguidos no es fácil, pero no es una cosa complicadísima". De hecho, y hablando de jugadores que son determinantes, ahora Ca'n Ventura tiene que manejar la ausencia de Fran Ruiz, y Piero la ve grave: "Fran es una baja importante porque juega bien en recepción y Cairus -su sustituto ante Cáceres- recibe peor, y en ataque Fran es un buen jugador, siempre en Teruel a un nivel bueno, así que es importante y una ventaja para nosotros".

Abunda el italiano con que "el adversario no regala nada", y sobre plantear un partido 'a lo Barça', último en vencer a los palmesanos, Unicaja tiene estilo propio y un gran potencial pese a que ha sido una semana poco buena: "Bastante regular al principio porque hemos tenido dos días a Mario Ferrera sin entrenar por problemas en la espalda". Con todo, "el equipo ha trabajado bien" y además se ha acelerado en las últimas sesiones, que "han sido muy positivas". Y es que se tiene un plantel de garantías: "Tenemos bastantes recambios, no tenemos otro opuesto, eso sí, y en la ida faltó 'Alemão' pero jugó Moisés e hicimos un milagro porque entrenó solo un día".