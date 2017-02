Sufrida victoria para centrarse en la Copa

Faltan 15 puntos y se sacan 7 a Ca'n Ventura, el segundo clasificado, dejando 12 por atrás a Ibiza, tercero. Era un partido clave para lo que será la definición final de la tabla en la fase regular, y entendiéndolo así Unicaja salió muy fuerte. Apenas hubo problemas y el 2-0 subió al electrónico sabiendo dar un tirón en el momento justo y controlando a la perfección el tiempo del partido. Pero como sucedió hace varias jornadas en Palma, no se cerró el partido por la vía rápida, Ibiza demostró su gran nivel, se levantó una bola de set y no se aprovechó otra, que era también de victoria, y se llegó al cuarto set.

El primer set sirvió para demostrar que la regularidad en el juego es una constante que hace de Unicaja el mejor equipo de la fase regular. El ejemplo de la confianza se apreció en el posible tiempo muerto de Molducci con 16-19 que el italiano no pidió, y el que sí solicitó Marcelo con 16-21 después de un saque directo de Mario. Moisés Cézar entró de inicio, abrió el marcador y se sintió cómodo, como Borja Ruiz, que con un saque provocó un free que aprovechó Io de Amo para la pipe de Juanmi y mandar el partido a tiempo técnico (5-12). Revivió Ibiza cuando estaba seis puntos abajo, manejando bien las distancias un Unicaja solvente que hacía un repertorio, como un alma a Borja para el 12-18. Llabrés se lució en su tierra sellando la retaguardia, y superado el intento de remontada local se sentenció con un saque a la red de Pablo Dus, un ace de 'Alemão' y un ataque de Borja para el 0-1 con 19-25 en el tanteo final.

El segundo set fue más sencillo para los blanquiverdes, puesto que no bajaron sus prestaciones, cómodos y confiados, y con Juanmi González situado otra vez en la rotación que abriría la brecha en el marcador. Mario Ferrera defendió muy bien y la dinámica fue de aceleración hacia un final rápido de manga. Un ace de Mario fue el 13-21, y otro punto suyo en ataque el 14-22. Tiró Ibiza lo que pudo, pero Unicaja cerró con Alemão el 19-25.

El tercer set comenzó otra vez con Unicaja por delante 0-2 pese a las dificultades en la construcción, que resultaron ser una premonición de la aparición del error en las filas verdes. Otro tirón verde puso el 11-14, pero Ibiza quería alargar el partido y por primera vez se puso por delante con 17-16. El 21-19 se anuló con el 22-22 de 'Alemão', que en el saque forzó un free que Juanmi convirtió en 22-23. Un tiempo de Ibiza descentró al opuesto, que pisó en el saque y después atacó fuera para el 24-23 que volteó Unicaja con dos bloqueos de Borja para el 24-25. De Stefano pidió tiempo y el gran saque de Juanmi provocó un penalti que Ignacio Sánchez ganó a Mario. Borges hizo un ace y el set fue local (27-25). El revés de no acabar por la vía rápida afectó a Unicaja, pero supo llevarse el cuarto.