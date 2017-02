URA saca fuerzas

Si hay que poner un pero, que sea que no se logró el punto bonus ofensivo con un cuarto ensayo, pero ante todo cabe tener en cuenta la calidad del rival, una formación rocosa, con las ideas muy claras y no dispuesta a ceder ni un solo centímetro a los unionistas. Es lo grande del deporte bien entendido. No tenía nada en juego Arquitectura, ni por arriba ni por abajo en la tabla clasificatoria, o mucho, el honor y el orgullo.

El choque comenzó con la determinación inquebrantable de los hombres de Pablo Jiménez hacia el triunfo. Como un tiro salió Armstrong, placado después, y la apertura hacia Royal se hizo con velocidad para que el zimbabuense, con enorme calidad y potencia, recorriera más metros de los que le son habituales para depositar bajo palos y poner a URA por delante en el minuto 8. Graciarena no perdonó. Tocó acto seguido sufrir en defensa, primer en la zona propia de 5 y después en la de 22, y en una salida por el costado de Lucas Melián el visitante Guillermo Blanco vio la amarilla. En superioridad, y con la cabeza puesta en no errar y aprovechar las ocasiones, el ala Manu Manchón, primera vez titular después de su larga lesión, rompió por el centro y ensayó otra vez bajo palos. Al descanso se llegó con un 14-3 esperanzador fraguado en el trabajo y en la valentía.

En la reanudación, Arquitectura hizo valer su grito de conjura en el tiempo de la pausa, y sitió a un Unión Rugby Almería que otra vez se fajó muy bien atrás, dándolo todo pero sin poder sacudirse la presión madrileña en su propio terreno de juego. Así, y tras mucho insistir por delantera, casi al cuarto de hora hubo ensayo pegado al palo derecho unionista y el marcador se apretó tras la transformación (14-10).

Esta vez era más difícil para Graciarena, que con mucha confianza transformó para el 21-10. Arquitectura buscó siempre la touch, Unión Rugby Almería quiso el punto bonus y el estadio empujó en una melé en la línea de cinco madrileña. No pudo ser y se escapó el quinto punto, pero se suman cuatro que dejan a URA a cinco tanto de Ingenieros Industriales, su próximo rival, como de Portuense.