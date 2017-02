Uche vuelve tarde

Aunque nunca es tarde si la dicha es buena, mirando al calendario la incorporación de Kalu Uche se ha demorado más de lo necesario en el tiempo. Sobre todo, cuando se supo en diciembre que era uno de los futuribles para el Almería en el pasado verano. Tras no hacerse con los servicios de Caballero en todo enero, los rojiblancos han desperdiciado también casi todo el mes de febrero en incorporar a un delantero que siempre termina rindiendo cuando defiende la elástica almeriense.

El problema de todo este tiempo perdido, con todo lo que ello supone en puntuación en la tabla, es que Uche va a necesitar más todavía para coger la forma física. Pese a haberse entrenado con un preparador físico por su cuenta, el nigeriano necesita una minipretemporada real e ir cogiendo ritmo a base de minutos. Esto, como le ha ocurrido a Motta o le está pasando a Sereno, son varias las semanas que va a consumir para empezar a aportarle cosas al Almería. Eso sí, lo bueno del nigeriano es que no necesita adaptación, puesto que como él mismo dice, ésta es su casa.

La incorporación en sí es buena, posiblemente muy buena si se muestra tan comprometido como el año pasado y no pasota como en el tramo final de su primera etapa. Aunque se trata de un jugador muy físico, que necesita estar a tope para ser poderoso sobre todo en los remates de cabeza, su indiscutible calidad va a ser fundamental para comandar el ataque rojiblanco, perdido totalmente desde hace semanas. Ya lo hizo el año pasado, jugando quince partidos ligueros en los que marcó tres goles y su aportación fue importante para lograr la agónica permanencia rojiblanca. Con que sus números sean parecidos, ya se daría por bien empleado. La diferencia es que la temporada pasada fue el primer fichaje invernal, no el último como ahora, y no había pasado seis meses inactivo, sin equipo.

Lo primero que ha conseguido el Almería con este fichaje es apaciguar el enfado de la afición de las últimas semanas. El nigeriano es un futbolista muy querido en la grada, muchos fueron ayer los mensajes en las redes sociales de alegría en cuanto el club anunció que comenzaba la tercera etapa en el Mediterráneo de Kalu. De hecho, las primeras palabras del jugador a la radio oficial del club ya demuestran que acepta el reto y quiere poner su grano de arena en la pelea por la salvación. El listón está bajo, dada la nula aportación de Chuli y Juanjo, por lo que Kalu Uche tiene que ponerse al nivel de Quique para reflotar el barco.