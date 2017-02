Actitud, ganas y talento de Unicaja para la Copa del Rey

La semana es de todos, de jugadores, técnicos y afición. Es misión compartida lo de levantar la undécima Copa del Rey, algo que se ha cultivado durante los días previos al viaje al Pabellón Europa. Todos los jugadores del plantel ahorrador han tenido turno de palabra, y las valoraciones finales corresponden tanto a entrenador como a capitán, ambos ratificando las buenas vibraciones generalizadas en el seno de la plantilla: “El equipo llega bastante bien, estamos entrenando bien esta semana, como normalmente lo hacemos, no mirando a la Copa sino mirando al partido”. No es nuevo lo de transmitir normalidad absoluta por parte de Piero Molducci: “No me preocupo nunca”.

El italiano es extremadamente sincero, y no esconde que tiene muy claro lo que sucederá en el cuarto de final previo que otorgará rival: “Estamos entrando esta semana para jugar contra Palma, si pasa Soria, mejor, pero estamos entrenando para jugar contra Palma, porque este año son cuatro equipos buenos, el año pasado menos, este año es más difícil”. Sea como sea, sus cuentas se hacen muy rápido: ”Hay que ganar dos partidos, si los ganas, ganas la Copa, y si ganas uno no ganas nada, así funciona esta competición; Palma debe ganar tres y Teruel también, nosotros e Ibiza dos”. La inspiración también cuenta: “Si juegas todos los días no tienes tiempo de preparar el partido como normalmente se hace”.

Todo es precipitado, “es la cosa buena y mala también que tiene la Copa”, pero su pensamiento sobre el jugar varios partidos seguidos es el mismo de siempre: “Más cansado que Unicaja sí estará nuestro rival, pero en el vóley y en baloncesto se juega todos los días y el problema no es físico, sino mental”. También lo ha dicho en otras ocasiones eso de que “si tienes lesión jugar dos consecutivos es más difícil, pero en el vóley, en los Juegos Olímpicos y el Campeonato del Mundo se juega todos los días, no es como el fútbol, que descansa tres días entre uno y otro”. En este deporte, “normalmente un partido desde el punto de vista físico es menos que un entrenamiento, porque tienes descanso, hay tiempo muerto…”.

Enchufa a su gente y la quiere dispuesta a dar el máximo: “Es normal que cuando juegas la Copa tengas motivaciones diferentes, y es que si el equipo quiere ganar debe luchar siempre, si no lucha ha perdido antes de empezar”. Por eso insiste en lo de “luchar siempre, jugar, tener actitud”. Es rotundo: “A mi el talento de un jugador o de otro no me interesa, me interesa más el trabajo, la actitud y la gana, eso es lo que me interesa, si un equipo tiene talento no me interesa mucho; sí, el talento es importante, pero lo es más la actitud y las ganas de luchar cada balón de cada partido”. Algo similar se vio en Ibiza para obrar remontada: “En el último set, que parecía que no se podía ganar, hemos ganado con bloqueo y defensa”.

Para Piero fue una victoria “con mérito”, y sirve de aceleración a la Copa del Rey por lo que se hizo bien: “Es una buena entrada pero sobre todo los dos primeros sets, que jugamos bien, concentrados, perfectos, con pocos errores, porque sin errores es imposible, con muchas ganas en defensa, buen bloqueo… los dos primeros sets muy bien”. Sí destaca como importante la parte más mala de ese partido Toni Llabrés: “Tuvimos bajón y nos supimos recuperar, algo que no había pasado hasta ahora, y creo que es una buena inyección de moral para nosotros saber que tras un bajón podemos remontar y se puede ganar”. Eso sí, hay que tender hacia “los dos primeros sets tan buenos que hicimos”.