Unicaja cierra la fase regular como local frente a Soria (18:00)

El Moisés Ruiz ha sido intocable hasta ahora y no podía haber una mejor manera de despedir la fase regular que con el gran partido clásico por excelencia del voleibol nacional. La más longeva rivalidad es la que no se apaga nunca, siempre con el mayor respeto, entre Soria y Almería. Tomando como referencia los diez últimos partidos entre ambos, tres de ellos en la semifinal del play off por el título de la temporada pasada, solo en dos el cuadro soriano ha logrado hacer un set al almeriense. En la última contienda Unicaja ganó en Los Pajaritos y dejó tocadas las opciones castellanas de entrar en la Copa del Rey, si bien lo consiguieron.

Por parte de Unicaja las cosas no han rodado bien esta semana, puesto que hasta siete de los jugadores verdes han tenido problemas estomacales que les han impedido trabajar con normalidad. A la vuelta de Sevilla comenzaron a llegar las indisposiciones y, si bien este jueves por fin se pudo recuperar a todos los efectivos, no se ha entrenado con el nivel que requiere un choque como este. A esto se suma que Molducci madura la idea de introducir rotaciones en el sexteto en cancha, tanto para este sábado como para el siguiente en Los Planos. A las seis de la tarde, este clásico será dirigido por Juan Antonio Erce y por Hugo Suárez.