Con acierto hay esperanza

Si la semana anterior, ante el Villanovense, el CD El Ejido tuvo seis ocasiones muy claras y no materializó ninguna, este domingo en casa del Jumilla le pasó todo lo contrario. Los celestes marcaron las dos primeras que tuvieron, en un duelo en el que generaron menos oportunidades que jornadas pasadas, pero se llevaron los tres puntos (0-3). El acierto marcó la diferencia entre ambas citas ligueras, las dos ante equipos que luchan por jugar el play off de ascenso.

"Veníamos a casa de un gran equipo y nuestro planteamiento ha sido distinto al habitual. Nos tocaba ponernos el mono de trabajo y defender juntos, hacer que propusiese el Jumilla, porque está más cómodo cuando defiende que cuando propone. Al crear esa incomodidad el objetivo era el de salir y golpear y hemos tenido la fortuna de que hemos golpeado primero y nos ha dado ventaja, mucha tranquilidad y confianza. Al Jumilla le obligó a exponer más y ese fue el partido. Tocaba ir al contragolpe y en otros partidos te toca proponer", comentaba Alberto González tras el partido en tierras murcianas que otorgó a los suyos tres puntos vitales para salir del descenso y volver a caminar por la permanencia.

El triunfo celeste fue toda una sorpresa, sobre todo para la parroquia local, que se preguntaba cómo podía estar en una situación clasificatoria tan mala el conjunto almeriense. Ante esto, el técnico malagueño explicaba a un periodista de Murcia que "el resultado condiciona. El Jumilla es un equipo que rara vez se ve por detrás en el marcador. Es difícil si no estás habituado a un resultado adverso, a tener que proponer y encima hacerlo sin tu máximo goleador. Para nosotros, estar en la situación que estamos, ya era incomprensible desde antes de este partido. Generamos en duelos anteriores muchas más oportunidades que ante el Jumilla, pero antes nos faltó el acierto y en este choque no. Otros días llegas siete veces y no marcas y esta vez logramos gol las dos primeras veces que llegamos. El gol siempre lo condiciona todo. Lo importante es que siempre competimos, aunque hoy por suerte sí hemos tenido esa efectividad que antes no tuvimos".