"Tenemos que afinar puntería o no logramos un punto más"

-¿qué sensaciones le deja la derrota ante el Villanovense?

-Tuvimos un partido en el que nos fuimos, un día más, muy jodidos. Ese gol encajado en el minuto tres nos hizo plantearnos el encuentro con una perspectiva distinta a la que teníamos antes de empezar el choque. Nos tocaba remontar. Y lo intentamos de todas las maneras. Quizás en la primera parte no, pero en la segunda tuvimos muchas ocasiones claras para marcar, pero nos pasó lo que nos viene pasando siempre, que en Segunda B es muy complicado generar oportunidades claras de gol, nosotros hacemos lo más difícil, pero luego no hacemos goles. Nos estamos encontrando con rivales que nos hacen dos o tres ocasiones y nos marcan, y nosotros hacemos cinco o seis y nada. Ahí está todo. Tenemos que afinar puntería o no lograremos hacer un punto más.

No hay que mirar ya atrás, tenemos que corregir errores y mirar al próximo partido y 'matarse' en el campo"

-El equipo hace méritos para sacar un resultado positivo pero, de nuevo, acaba perdiendo. Una historia se repite jornada tras jornada...

-Sí, siempre nos vamos con esa sensación. Pasó con La Roda, con el Murcia, con el Lorca... Nos está pasando y sobre todo en casa. Es cierto que tenemos muchas ocasiones, pero no materializamos. Y si no marcas no haces nada.

-El CD El Ejido tiene el juego, las ganas, la garra, pero le alta la efectividad. ¿Es cuestión de tiempo que llegue esa eficacia que tanta falta les hace?

-Sí, es verdad que en el vestuario todos los mensajes han sido de calma. Siempre hemos dicho ante los medios de comunicación que la plantilla estaba tranquila, que unos a otros nos estamos apoyando, pero tenemos que ser conscientes de que estamos ahora en un momento más crítico y hay que ponerse el mono de trabajo y sacar esto adelante. Está claro que nosotros sabíamos que íbamos a estar en esta situación, lo más seguro, a principio de año. Teníamos en mente que esto podía pasar, así que lo que tenemos que hacer es evitar el nerviosismo entre los jugadores, que sepamos reaccionar en momentos difíciles, que las adversidades no nos hagan limitarnos en nuestras cualidades y a partir de ahí sacar esto adelante, pero está claro que hay que apretar y salir mucho más enchufados y concentrados a los partidos. Ya no hay que mirar atrás, hay que corregir errores y mirar al próximo partido y matarse en el campo.

-En los últimos partidos, además de la carencia en lo que a puntería se refiere, el equipo se está mostrando también poco contundente en tareas defensivas...

-Bueno, los tres últimos goles que habíamos encajado antes del partido ante el Villanovense fueron a balón parado, pero en el último encuentro en ese aspecto hemos estado bien. Nos remataron, pero no eran remates peligrosos, porque si estás con tu oponente, defiendes y haces que remate mal estás haciendo lo que tienes que hacer. Los goles del Villanovense llegaron en otras circunstancias. En cuanto a lucha y a entrega al equipo no se le puede decir mucho porque yo creo que todos los jugadores luchamos hasta el final. Si no lo hiciésemos no tendríamos ocasiones de gol. Pero una vez más quiero decir que lo que hay que hacer es marcar, sin obsesionarnos, pero hay que mejorar eso si se quiere sacar esto adelante.