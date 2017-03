Más aire para el Adra y menos esperanza para los marmolistas

El Adra Milenaria da otro importante paso hacia su objetivo de la permanencia a costa de un Comarca del Mármol que no logra abandonar el puesto de colista y que se está dejando en las últimas jornadas parte de sus esperanzas de mantener la categoría, aunque aún hay mucho en juego hasta final de curso y pueden pasar demasiadas cosas.

Los chicos de Juan Carlos Cintas no quieren dejarse los deberes para las últimas semanas y sabían que un triunfo en Macael les daría mucho aire. Miguel, en el 13', adelantó a un cuadro abderitano que sentenció el partido en el 51' con el 0-2 que firmó Alí. No era una distancia para nada insalvable, pero los foráneos supieron gestionar esa diferencia de dos goles y dormir el encuentro para que su victoria no corriera peligro ante un oponente que lo intentó pero que volvió a carecer de puntería ante la meta defendida por Pito.