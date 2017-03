Que sea un auténtico fortín

En muchas ocasiones se ha podido escuchar de boca de gran parte de los jugadores del CD El Ejido, y de su propio técnico, que la consecución del objetivo de la permanencia pasa por hacerse fuerte en casa, por no dejar escapar puntos en Santo Domingo y, una vez logrado esto, tratar de hacer buenos resultados fuera de casa. Desafortunadamente, desde que comenzó la segunda vuelta, el conjunto celeste no ha sido capaz de encontrar esa regularidad que le haga cumplir ambas metas. Hoy, frente a uno de los gallitos de la categoría como es el Villanovense, el cuadro almeriense tratará de recuperar la fortaleza en su feudo y sumar tres puntos que le permitan no caer en descenso y, si el resto de resultados le son favorables, abandonar esa plaza de promoción por no descender que ocupa.

Después de tres encuentros consecutivos ante rivales de su liga, que se saldaron con distintas sensaciones, los del Poniente vuelven a verse las caras con un aspirante a luchar por el ascenso. Y es que los extremeños llegarán a Santo Domingo como quintos clasificados a solo un punto de una zona play off en la que ya ha estado durante numerosas jornadas. De hecho, en la primera vuelta, los celestes sumaron un punto (1-1) en su visita a Villanueva de la Serena cuando los extremeños andaban en tercera posición.

Olvidarse de la dolorosa derrota en el último minuto en el Francisco de la Hera, ante el Extremadura (1-0), es otro de los objetivos para hoy para los de Alberto González, que dispondrá de todos sus efectivos al no tener ni lesionados ni sancionados. A principios de semana parecía que Dani Espinar se perdería la cita, al igual que la jornada anterior, pero ya no tiene molestias musculares y posiblemente sea uno de los once titulares en un duelo en el que el club se ha volcado en redes sociales para hacer un llamamiento a los aficionados y que las gradas del feudo ejidense se llenen de color celeste.