Un buen lío en la prolongación

El CD El Ejido cayó en el descuento ante un rival directo en un partido en el que fue de más a menos. No aprovechó sus buenos minutos y lo acabó pagando.

Encontró muchos espacios el conjunto ejidense desde el principio, sobre todo por banda izquierda, donde volcó prácticamente sus jugadas de peligro en unos primeros compases en los que hizo trabajar de lo lindo tanto a los defensas locales como a Doblas, que sacó de puños un fuerte disparo de Álvaro Ocaña en el minuto 8. Estuvo muy cómo el equipo foráneo sobre el terreno de juego frente a un local al que le costó entrar en el partido. Aún así, y como viene siendo ya habitual, desgraciadamente los del Poniente almeriense no aporvecharon su dominio en este tramo de un encuentro que se fue nivelando en la recta final de la primera parte.

Rompió el monopolio del esférico el Extremadura, que empezaa llegar con más asiduidad al área de los almerienses. No le quedaba otra a los de Almendralejo, colistas virtuales por la victoria del Atlético Sanluqueño, otro rival directo de azulgranas y celestes. A pesar de que los locales empezaban a quitarse la presión de su oponente, seguía siendo el CD El Ejido el que daba la sensación de más peligro, pero como siempre, faltaba la definición, como le ocurrió a Darío Guti en el 23' en un disparo que se marchó muy alto.

En el 31, ya más activos en ataque, los extremeños pudieron romper la igualada inicial con un cabezazo de Boateng que se marchó arriba. Cinco minutos más tarde, los de casa firmaron una bonita jugada iniciada por banda derecha por Willy, que estaba haciendo mucho daño con su velocidad y sus internadas. No supo culminarla su compañero Pierre. Al borde del descanso, Willy, por un centímetro, no cazó el esférico en boca de gol tras un saque de esquina. Los locales iban a más y los de González daban la sensación de perder fuelle. Y así fue. Tras la reanudación, los extremeños ganaron más terreno y pusieron en aprietos a los celestes, que se salvaron de encajar el 1-0 en el 70 al parar García un penalti muy mal tirado por Willy, que no estaba teniendo su día de cara al gol. Y eso que las tuvo de todos los colores. Alfonso la tuvo en el 82, con un potente disparo que chocó en un defensor. El duelo entraba en su recta final y se pudo ver a un CD El Ejido impreciso y pasándolo mal, aunque para nada estaba muerto. Esperó una contra que no llegó, ya que el premio se lo llevaría el que más lo intentó un Extremadura al que se le anuló un gol en el 88 pero que econtró el triunfo en el 93 con un cabezazo de Aitor al rematar un córner.