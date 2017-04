Este es el camino a la permanencia

Tres valiosos puntos para un CD El Ejido que supo nadar y guardar la ropa, que marcó pronto y estuvo serio en labores defensivas para evitar que el triunfo peligrara ante un rival muy plano que vuelve a complicarse la vida. Sin duda, ayer demostró el cuadro almeriense que es un equipo más seguro, una virtud que le puede llevar en pocas semanas a lograr su objetivo de la permanencia. Los dos contendientes eran conscientes de que el que se quedara con los tres puntos en este partido cerraría esta jornada a pocos pasos de las puertas de la permanencia matemática, por lo que los dos saltaron al terreno de juego muy concentrados, a no conceder nada a su rival. Poco le duró el planteamiento a los foráneos, que se encontraron con un cuadro ejidense enchufado, presionando a un ritmo muy alto en cada jugada, por lo que no tardarían los locales en enseñar los dientes ante la meta de Cristian. Y de qué manera lo hicieron, ya que en la primera jugada clara se adelantaron en el marcador. Corría el minuto 6 cuando Narváez ejecutó un lanzamiento de esquina desde el córner derecho de la meta linarense, la cazó Alfonso en el área, erró en el primer remate, pero tuvo la suerte de que el balón le dio a él mismo y le sirvió, sin buscarlo, como autopase para quedarse solo ante el cancerbero foráneo, al que cruzó el balón con un zurdazo que puso por delante a los locales. Al igual que en Huelva, el CD El Ejido no desperdició su ocasión más temprana.

Se mostraron los de Alberto González muy activos, sobre todo por las bandas, con un Emilio Cubo protagonista en los primeros compases, con dos jugadas por la derecha, en los minutos 8 y 11, cuyos centros no encontraron rematador por muy poco. Sí acertó con el remate Casi, en el 14', en el primer acercamiento de los foráneos a los dominios de García, que estuvo atento al flojo testarazo del extremo del Linares, que ni se esperaba el balón. Con el paso de los minutos el cuadro celeste bajó el ritmo, intentó dominar sin prisas, dando tregua a un oponente que mostró muy poca mordiente en la primera mitad. A la contra pudieron hacer mucho daño los almerienses. En el 36', Sergio Narváez no tocó por milímetros un centro perfecto de Samu Corral desde la banda izquierda. Al borde del tiempo descanso probó suerte Álvaro Ocaña en un lanzamiento de falta que se marchó un metro por encima de la cruceta y en la última jugada del primer período, Alfonso y Narváez no se entendieron dentro del área y no aprovecharon un pase grandioso de David Fernández. Con la mínima ventaja, pero con el partido totalmente controlado por los de casa, ambos conjuntos se marcharon al vestuario.

Tras la reanudación no cambió su dinámica el equipo celeste, pero sí lo hizo un Linares que necesitaba más pólvora arriba si quería rascar algo en Santo Domingo, porque hasta el momento García estaba siendo un mero espectador bajo palos. Lasarte dio entrada a Mario Martos, ex del Almería B, que se posicionó como segundo delantero. Su presencia en el terreno de juego se noto, los visitantes ganaron en ataque aunque se toparon una y otra vez con una ordenada defensa contraria. Sofian y David Fernández las ganaban todas por alto y Ocaña y Cubo volvían a recuperar su posición rápidamente después de cada carrera tras un ataque ejidense. Los de González estaban haciendo las cosas bien, pero necesitaban aumentar su ventaja en el marcador para estar tranquilos de verdad y que no se repitiera lo que en muchas ocasiones se había visto en suelo ejidense, del que en esta segunda vuelta ya habían volado muchos puntos, la mayoría de una forma incomprensible.

Narváez, uno de los mejores del conjunto ejidense ayer, se sacó un potente disparo desde el pico izquierdo del área rival ante el que tuvo que lucirse Cristian. Corría el minuto 47'. El crono seguía contando y no llegaba la sentencia, aunque tampoco la reacción de los jiennenses. Narváez, en el 79', intentó una vaselina casi sin ángulo después de robar el balón dentro en el área de un Linares que tuvo en el 83'el empate en una de las pocas contras que realizó en este segundo período. Fue en un centro al área que dejó pasar Ocaña, que no se esperaba que Corpas estuviese esperando su fallo. El foráneo ganó el balón con la cabeza pero su remate fue centrado y paró García sin problemas. Los celestes no lo estaban pasando mal, de hecho casi no notaron agobio, pero no podían mantener el duelo tan abierto. Aún así, la falta de ideas del Linares y la buena labor defensiva celeste, impidieron que el marcador se moviese y el CD El Ejido sumó su segunda victoria consecutiva y encadenó su cuarta jornada sin conocer la derrota. Además, los de González volvieron a triunfar en casa, donde no ganaban desde el pasado 22 de enero, cuando golearon por 4-0 al CD San Fernando.

García H

Emilio Cubo HH

Ocaña HH

Sofian HH

D. Fernández HH

Gabri H

Javilillo H

Dani Espinar H

Darío Guti 87' s.c.

Samu Corral H

Segura 71' H

Sergio Narváez HH

Neto 89' s.c.

Alfonso HHH

Cristian H

Joselu H

Higinio H

Álvaro Vega H

Gonzalo H

Cuerva H

Cuerva 65' H

Corpas HH

Rodri H

Luis Lara 65' H

Chus Hevia H

Gámiz H

Mario Martos 46' H

Casi H