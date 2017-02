Los celestes se crecen en 'su liga'

Importantísima victoria la que logró en la tarde de ayer el CD El Ejido en su visita al feudo del Real Jaén gracias al solitario gol de Samu Corral en el minuto 16 de un encuentro en el que los locales estuvieron faltos de mordiente arriba y en el que los visitantes no perdonaron en la ocasión más clara que tuvieron en la primera mitad. El orden defensivo sirvió a los ejidenses para mantener un resultado que les hace sumar tres puntos importantísimos ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Con este triunfo, los almerienses rompen además una mala racha de cerca de cuatro meses sin sacar fruto fuera de casa.

A los cinco minutos llegó la primera gran ocasión del encuentro, a balón parado. El jiennense Santi Villa chutó un libre directo desde la frontal del área que se marchó por encima de la portería, rozando el travesaño. El Real Jaén estaba más confiado en ataque y había tomado claramente la iniciativa del juego, provocando acciones destacables por los costados y buscando la espalda de la defensa con los desmarques de Vitu. En esa misión, Víctor Andrés quería comandar. Sin embargo, el conjunto almeriense metió la primera que tuvo. Desde el costado derecho, el capitán Javilillo se deshizo de su par y centró al segundo palo, donde Samu Corral remató al fondo de la red, sin que Ordóñez pudiera tapar el hueco, para hacer un 0-1 que, a la postre, significó la victoria de los foráneos. Es el octavo tanto del granadino en la presente campaña, que llevaba siete jornadas sin ver puerta.

Los de Alberto González estuvieron muy ordenados en su campo, repeliendo el acoso blanco en los últimos instantes de los primeros cuarenta y cinco minutos. Víctor Andrés buscaba sin encontrar el enlace perfecto en la punta de ataque jiennense. A pesar de ello, los celestes pudieron irse con una ventaja mayor al descanso. Fue Javilillo el que en el minuto 43 chutó con mucha potencia desde el balcón del área y Felipe Ramos despejó con los puños.

La segunda mitad comenzó de forma parecida. El Real Jaén empujaba pero no acertaba de cara a portería. Cifu estuvo a punto de empujar al fondo de la red un córner botado desde la izquierda por Santi Villa, pero Admonio se la quitó en el último instante. Solo generaban los locales a balón parado. Javilillo reaparecía para incordiar a la defensa blanca desde su carril derecho en la recta final. Nando y Villa no pudieron hacer nada para que entrara hasta la línea de fondo, pero su servicio se paseó por el área pequeña y no encontró rematador. Aún así, por suerte, el marcador acabaría con el 0-1 para los ejidenses.