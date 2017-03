Los celestes dan un regalo y perdonan

Si el objetivo ante los extremeños era recuperar la fortaleza en casa, ya en el minuto 3 perdió cualquier opción de poder cumplirlo. Un balón sin aparente peligro que llegó al área ejidense, raso y despacio, acabó convirtiéndose en el 0-1 al aprovecharse Carlos Fernández de una falta de entendimiento entre Admonio y García. El central la dejó pasar por debajo de sus piernas creyendo que el guardameta estaría atento y ante la indecisión de ambos a la hora de sacar el balón, apareció el ariete foráneo para llevarse la pelota entre los dos y marcar a puerta vacía. Fallo garrafal que echaba por tierras los planes iniciales de los celestes. La falta de contundencia y de concentración, en un duelo en el que dada su situación clasificatoria los jugadores del CD El Ejido deberían salir enchufados, ponía cuesta arriba muy temprano un encuentro ya de por sí muy complicado ante un quinto clasificado que, sin llegar a dominar, ya iba 0-1 en el marcador gracias al regalo de los de casa.

Peor se pudo poner la cosa si en el 6' llega a estar más acertado en su remate el autor del primer tanto. Contragolpe visitante llevado por Jesús Rubio por banda derecha, terminando con un certero centro al área, donde no llegó Admonio por poco y justo por detrás cazó el esférico Fernández, que chutó con potencia en el mano a mano pero despejó García. Se estaba creciendo el Villanovense ante un CD El Ejido que estaba pasando malos minutos, poseído por el nerviosismo. Por suerte, los locales fueron poco a poco despojándose de esa incertidumbre que les creó encajar el tempranero tanto y empezaron a ponerse las pilas arriba. Lo intentaría Sergio Martín en un lanzamiento de falta muy cerca del área en el 16', pero la mandó alta. Más clara fue la de Samu Corral en el 23', sacándose un fortísimo disparo de tuvo que repeler, con algún que otro problema, Wilfred.

Se superó la primera media hora del choque y no había un claro dominador, aunque sin duda alguna el conjunto de Villanueva de la Serena estaba mucho más cómodo que un rival al que se le notaba, como no podía ser de otra forma, las prisas. Aprovechando los huecos que dejaban los celestes atrás cuando se lanzaban a por el empate, casi llega el segundo de los visitantes. Mustapha, con una bonita jugada personal por banda izquierda, se marchó en velocidad de Emilio Cubo y David Fernández para meterse en el área y provocar que García tuviese que lucirse para despejar un potente tiro y evitar el 0-2 antes de que terminase una primera mitad en la que Narváez sacó una falta en el 43' que se fue por encima del larguero. Con la mínima ventaja para los aspirantes a luchar por el play off de ascenso, el duelo se fue al descanso. Quedaban cuarenta y cinco minutos por delante para que los de Alberto González cambiasen la situación, aunque no iba a ser nada fácil. Primero porque su oponente tenía galones y segundo porque en labores defensivas el equipo estaba muy inquieto y desordenado. A pesar de ello, fue el equipo celeste el que creó más peligro tras la reanudación. Narváez falló un gol casi cantado al rematar de cabeza, muy desviado, un centro de Emilio Cubo al corazón del área en el 47'. El 10 entró con todo. Testarazo potente pero mal dirigido. También la tuvo en el 57', aunque esta vez, cegado por el sol, no tocó un buen balón centrado de nuevo desde la banda derecha, aunque en esta ocasión por Javilillo. Esos centros cada vez eran más frecuentes y en el 60' se cantó el empate en un testarazo de Corral que obligó a Wilfred a realizar un paradón. El CD El Ejido estaba protagonizando sus mejores minutos, encerrando al Villanovense en su campo, pero estaba careciendo de definición y además topándose con un meta visitante pletórico. En el 74' sacó un fortísimo disparo a bocajarro de Javilillo tras centro de Ocaña. Otra clara oportunidad de gol que no daba fruto para los del Poniente.

Los minutos pasaban y cada vez creaba más peligro el cuadro celeste, que además había ganado más presencia ofensiva con la entrada al campo de Espinar, Alfonso y Dani Cara. Mientras, el Villanovense se limitó a defenderse, a parar el juego y a esperar una contra para matar un duelo en el que se iba a llevar los tres puntos sin haber sido superior al contrario, pero hizo lo que tenía que hacer, estar atento, aprovecharse de los errores del rival y, sobre todo, tener acierto. Así volvió a demostrarlo a cinco minutos del final, en una contra que culminó con el 0-2 de Álvaro, que se la metió bajo las piernas a García al recibir un pase interior de Mustapha. Duro golpe para un CD El Ejido que veía como volaban los puntos de un feudo de Santo Domingo que, a pesar de la derrota, aplaudió el esfuerzo de los suyos.

