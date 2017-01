"Nuestra clasificación es un hándicap para fichar"

-difícil rival en busca de la reacción del Almería.

-Es un equipo que defiende bien porque ataca muy bien. Sabe perfectamente lo que quiere, recibir tan pocos goles es la base de su rendimiento. Nuestro objetivo es salir a ganar.

-Partido que va a exigir máxima concentración

-Creo que el equipo está dando el nivel, pero pequeños fallos de concentración nos están quitando los puntos. Es triste, pero es así. Ahora tenemos enfrente a un rival que nos va a exigir mucho y en este sentido necesitamos la mayor de las concentraciones porque su campo es un poco más estrecho que el nuestro. Es una prueba importante para nosotros

-¿Cómo está el equipo?

-Al principio de la semana estaba triste, nos dolió mucho la derrota ante el Getafe. Hemos hablado estos días de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal y hemos cogido buenas sensaciones. Somos conscientes de lo que importante que es este partido.

-¿Llegan Puertas y Nano al partido?

-Mañana [por hoy] van a entrenar con normalidad y veremos a ver cómo responden.

-Las declaraciones de la plantilla a lo largo de la semana han sido de apoyo al técnico.

-No las he leído, pero los veo entrenando. Quitando algún detalle que siempre puede cabrearte, veo que su predisposición, concentración, exigencia y actitud es buena. Nos falta demostrar esto en los partidos y sacar provecho.

-¿Qué más puede hacer Soriano para que el equipo no encaje tanto a balón parado?

-Es complicado, lo analizamos con la plantilla y modificamos cosas viendo las imágenes. En los últimos once partidos, hemos encajado diez goles: ocho a balón parado, uno en propia puerta y otro en transición en Soria. Puedes modificar en zona o al hombre, pero al final todo es consensuado para ver cómo nos sentimos mejor, pero a día de hoy no le hemos cogido el truco. Sin embargo, en las primeras nueve jornadas no encajamos ni uno a balón parado. ¿Qué ha cambiado? Es fútbol, recuerdo que en la jornada 6 le dije a Juanito que no habíamos encajado ni un gol a balón parado y desde entonces...

-¿Cómo ve el mercado, ahora mismo sin incorporaciones?

-Este mercado es complicado, lo que buscamos es mejorar al equipo y para eso tenemos que irnos a jugadores de mayor nivel, algo que económicamente es muchos momentos no puedes llegar o que ellos mismos no quieren bajar. La situación en la que nos encontramos también es un hándicap que no ayuda.

-Usted lo dice, la situación clasificatoria no ayuda a la hora de fichar.

-Hay que ser realistas, podemos vender muchas cosas, pero nuestra clasificación no. A lo mejor hay jugadores con mayores pretensiones y es muy complicado convencerles de esta manera. Luego hay otras cosas como equipo, club, ciudad o entorno que sí gustan, pero no nuestra clasificación. Lo que sí está claro es que tenemos un gran margen de mejora y veremos cómo va todo.