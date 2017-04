La confianza sigue intactaSemana decisiva para el filial para atar el segundo puesto

Aunque Alberto González reconocía tras la derrota en casa del Córdoba B (1-0) que fue "un duro palo" caer en los últimos minutos, también reconoció que no perjudica a la confianza de los suyo, que sigue intacta para encarar el siguiente partido de la competición liguera, que será ante otro de sus rivales directos por evitar un descenso que está a cuatro puntos de los celestes.

"Una vez que pierdes, lo menos malo es que te llevas a favor el golaverage. Veníamos con toda la intención de llevarnos los puntos y convencidos de que podíamos ganar al Córdoba B y de hecho lo hemos tenido ahí. Cuando más cerca pensábamos que estábamos de sacar algo positivo, en un fallo de marcaje nos llegó su gol. Al final el mínimo detalle decanta la balanza. La semana pasada cayó de nuestra parte pero hoy nos ha tocado perder. No queda otra que seguir trabajando, nos quedan cinco partidos, cinco oportunidades de sumar, y hay que seguir en esa lucha", comentó el técnico celeste.

Sobre los números que hay que hacer para lograr la permanencia matemática, decía que "ya no sé hasta cuantos puntos hay que llegar este año para salvarse, porque lo habitual, mirando las temporadas pasadas, es que el que juegue la promoción por no descender esté en los 43-44 puntos. Es lo habitual, pero en el fútbol nunca se sabe. Esto no es matemática" y dejó bien claro que para el siguiente duelo, a pesar de este tropiezo en tierras cordobesas, la mentalidad sigue siendo la misma de siempre, "cada partido salimos con la intención de ganar. Para nosotros ante el Mancha Real es otro partido igual, uno más donde tienes que sumar tres puntos, pero es cierto que cada vez nos quedan menos posibilidades de sumarlos. Hay que afrontarlo con la misma confianza que en las últimas semanas y que ese día entre la pelotita".

A pesar del empate ante un San Pedro que ya no se jugaba nada (1-1), el punto logrado a domicilio en pasado sábado dejó buen sabor de boca al Almería B por diferentes motivos. Primero porque el filial llegaba a tierras malagueñas con numerosas bajas sensibles, tras una semana de preparación en la que tuvo ausencias en los entrenamientos al ir varios jugadores con el primer equipo, y segundo porque el partido se puso muy complicado para los de Fran Fernández con el gol local de penalti al filo del tiempo de descanso. Por suerte, los almerienses pudieron empatar, gracias al tanto de Aziz en el 75', y el segundo equipo del Almería, aunque no pudo encadenar su sexto triunfo consecutivo y mejorar su mejor racha en lo que va de campaña, sumó y dio un pequeño paso más para aferrarse a un segundo puesto que podría dejar prácticamente atado el próximo fin de semana, ya que se mide al tercero, un Antequera que visitará el anexo del Mediterráneo el domingo, con horario aún por confirmar, y al que los rojiblancos podrían dejar nada menos que a siete puntos de distancia si logran vencerles. Teniendo en cuenta que tras esta semana quedarían solo tres jornadas (9 puntos en juego), los de Fernández tendrían el segundo puesto casi asegurado, dependiendo también de los resultados que hagan Huétor Tájar o Loja.

No cabe duda de que el filial lo dará todo en las cuatro semanas de competición regular que quedan, pero cuanto antes certifique su presencia en el play off, será mucho mejor para ir gestionando las fuerzas de cara a una difícil promoción de ascenso.