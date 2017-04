A dar otro paso de gigante

No hay dos sin tres. Esta es la consigna en el Club Deportivo El Ejido de cara al duelo que tendrán que afrontar esta tarde en el Nuevo Arcángel ante uno de sus rivales más directos en la lucha por la permanencia, un Córdoba B que suma dos puntos menos que los celestes y que se juega muchísimo en este duelo al que los almerienses acuden, quizás, en su mejor momento de la campaña, ya que llevan cuatro semanas sin saber lo que es perder, sumando diez puntos de doce posibles y dejando el descenso ya a siete. No obstante, los de González no podrán confiarse lo más mínimo y deben salir a por todas en tierras cordobesas para dar otro paso hacia su objetivo de la permanencia.

Los del Poniente podrían encadenar hoy frente a los verdiblancos su tercer triunfo consecutivo, algo que no ha conseguido todavía en lo que va de temporada, pero son conscientes de que no será nada fácil sacar tajada del feudo cordobesista, donde los locales también se juegan muchísimo. Para colmo, el CD El Ejido viaja hasta Córdoba con bajas más que importantes y el técnico malagueño tendrá que reestructurar el once. A las bajas de Fran Oller, por un esguince de tobillo, y de Emilio Cubo, por acumulación de tarjetas, se unía ayer la del delantero Samu Corral, con problemas de pubalgia. Por suerte, en el apartado de efectivos, González recuperará a una pieza fundamental en el centro del campo desde que comenzó la segunda vuelta, Sergio Martín, que se perdió el duelo ante el Linares por sanción y además estaba lesionado. A priori, no tendría problemas para estar en un equipo titular donde Darío Guti volverá a ser la referencia ofensiva y Neto tendrá que ocupar el lateral derecho.