Hay que dejarse la piel

Aunque en el Club Deportivo El Ejido son conscientes de que no les va a ser nada fácil sacar fruto en casa de un aspirante a jugar el play off de ascenso, también tienen muy claro que no hay nada escrito y que, haciendo bien las cosas, pueden llegar los premios. Los celestes no lo obtuvieron ante el Villanovense, perjudicados por su falta de acierto, pero en ningún momento dieron la sensación de ser superados sobre el terreno de juego por uno de los gallitos del Grupo IV. Aún así, ahora lo que importa es el marcador y los almerienses desean encontrar esa efectividad de la que están careciendo en las últimas jornadas para tratar de sumar un triunfo que les permita abandonar los puestos de descenso.

Para el técnico Alberto González, "mis jugadores llegan con una dinámica de trabajo muy buena, porque en los entrenamientos también se nota la tensión por lo que nos estamos jugando y eso es bueno. Todos estamos muy metidos, y seguro que en Jumilla vamos a jugar un partido con mucha intensidad y hay que tener esa activación. Ellos son un equipo veterano y que sabe competir, por tanto un partido muy importante". Además el entrenador del Club Deportivo El Ejido valora que "hay que procurar no ir por detrás en el marcador, porque eso nos complica mucho más el encuentro. Tenemos que estar muy alerta y no conceder nada al rival para saber aguantar sus acometidas".

En cuanto a la lista de los 18 convocados que viajaron ayer hasta la capital murciana (Sercotel Hotel JC1), sólo un cambio presenta la expedición con respecto a los citados frente al Villanovense. García, Álvaro, Emilio Cubo, Neto, Ocaña, Admonio, Sofian, David Fernández, Segura, Gabri, Javilillo, Alfonso, Sergio Martín, Dani Espinar, Sergio Narváez, Dani Cara, Darío Guti y Álex Chico. Mientras, Samu Corral es baja por acumulación de tarjetas amarillas, y por decisión técnica se quedan fuera Álex Bautista, Gomis y Fran Oller.