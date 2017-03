La eficacia que nunca llega

Hace un par de días Santo Domingo volvió a presenciar uno de esos partidos en los que el equipo foráneo, sin ser superior sobre el terreno de juego al CD El Ejido, se llevaba los puntos del feudo celeste. Por desgracia ya está pasando más veces de las que debería y el conjunto almeriense se está dejando por el camino un botín que podría echar mucho en falta en la recta final del campeonato liguero en el que se está jugando no perder la categoría.

Un regalo defensivo a los tres minutos y la falta de acierto han vuelto a llevar a los ejidenses a los puestos de descenso tras perder el domingo frente a un Villanovense que, a pesar de llegar como quinto clasificado -ahora es cuarto-, en ningún momento dio la sensación de ser un equipo muy superior al ejidense. De hecho, tras llegar al descanso con el 0-1, se limitó a verlas venir, a defender y esperar a la contra ante un oponente que estaba volcado al ataque. El gallito no tuvo el dominio del juego pero sí del marcador.

Los de González las tuvieron de todos los colores para tratar de empatar, pero otra vez la nula eficacia les pasó factura y terminaron el duelo sin fruto alguno. En rueda de prensa, el míster malagueño se mostró triste por la derrota pero contento por el trabajo de los suyos, afirmando que "hemos hecho muchas cosas bien y con eso me quedo. Hay que ser positivos y tener calma. Le hemos creado muchas ocasiones a un conjunto que lucha por el play off, que es un gran equipo, y ya solo nos queda esperar a que entre la pelotita". Sí es cierto que se hicieron muchas cosas muy bien, que se generó peligro a uno de los equipos fuertes de la categoría, se gestionó bien el ir detrás en el marcador y no se perdieron los nervios, pero faltó lo más importante: acierto. El técnico del CD El Ejido pedía paciencia en la rueda de prensa posterior al encuentro frente a los extremeños, calma, pero lo cierto es que las jornadas pasan y el equipo, a pesar de jugar bien y de hacer méritos para sacar resultados positivos, no los logra, llegando a la situación de volver a una zona de descenso de la que cada semana que pase será más complicado salir.