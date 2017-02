Le falta lo básico para ganar: el gol

Segunda derrota consecutiva para el CD El Ejido frente a otros de los conjuntos de play off, aunque a diferencia que en Cartagonova, los almerienses dominaron un partido en el que pagaron su falta de acierto en la primera parte y no sacaron provecho de un rival agazapado en su campo en la segunda. El Marbella hizo el 0-1 en el 7' y se limitó a defender, algo que hizo a la perfección. Hizo lo justo y ganó a un cuadro local que no encontró fruto a su esfuerzo y que vuelve al descenso.

A pesar de que comenzó con una clara ocasión de gol a los dos minutos de comenzar la contienda, el conjunto ejidense tardó en centrarse en el partido. Los de González, que apostó por dar la titularidad a Sergio Martín y a Narváez en el centro del campo, pudieron adelantarse en el marcador después de que Admonio entrara con todo a rematar en el área un saque de falta desde el lateral de su nuevo compañero Martín. El esférico se topó con el larguero. Este aviso de los almerienses activó al tercer clasificado, que en el minuto 7 no falló su primera oportunidad para inaugurar el luminoso del feudo ejidense. Saque de esquina que remató de cabeza, tras un rechace anterior, Añón. 0-1, partido cuesta arriba, pero aún con mucho tiempo por delante. El fuerte y cambiante viento, protagonista ayer en Santo Domingo, parecía perjudicar más a los de casa que a un cuadro marbellí que leyó muy rápido la situación e intentó aprovecharse de las indecisiones locales, sobre todo de las que tuvo en defensa, porque en el centro del campo carburó bien con los dos nuevos refuerzos, que fueron protagonistas en el minuto 23. Recuperación de balón de Martín, se hizo con el esférico Narváez, que abrió en banda para Emilio Cubo. Carrera por la derecha del lateral, que se marchó en velocidad y se metió en área para ceder el balón a Javilillo, que con un elegante recorte despistó a los zagueros y encontró hueco para pegarle, pero Berna estuvo atento bajo palos para repeler el lanzamiento.

Los malagueños dejaron a los celestes maniobrar con el balón, aunque se defendieron de una forma muy férrea y cerca estuvieron de hacer el segundo en varias contras. También tuvo las suyas el CD El Ejido, y muy claras, sobre todo la de Sergio Narváez en el 31', que recibió un centro bajo de Alfonso desde la banda izquierda al segundo palo y la mandó fuera a puerta vacía. Dos minutos más tarde el cancerbero foráneo tuvo que lucirse para evitar el empate en un lanzamiento de falta de Samu Corral, que desde 35 metros puso la pelota ajustada al palo contrario de Berna, que sin embargo reaccionó muy rápido. Justo en la siguiente jugada, el marbellí Kike remató al palo de la portería de García. Segunda llegada clarísima de un cuadro visitante que ya cantaba el segundo. Aunque lo intentó con todo su empeño, sobre todo aprovechando su fortaleza por banda izquierda con la velocidad de Alfonso, los del Poniente almeriense se marcharon al descanso con un marcador adverso y con la amarga sensación de haberse podido llevar un mejor premio en una primera parte en la que la grada se mostró molesta con Lax Franco al mostrarle a Martín y a Narváez una amarilla que pudo haberse ahorrado.

Tras la reanudación poco cambió la dinámica del encuentro. El Marbella se limitó a verlas venir, se quedó atrás y dejó la iniciativa a los locales, consciente de que el marcador estaba a su favor, pero no era una imagen nada ambiciosa para un conjunto que iba en la tercera plaza y que espira a cazar el liderato y a luchar por el ascenso. Fue a asegurar y pronto comenzaron con las pérdidas de tiempo. A los ejidenses no les quedaba otra de irse a por todas y así lo hizo, aunque careció de la velocidad mostrada en otros partidos. González decidió dar entrada a Dani Espinar y ganar en creatividad en la media. También optó por refrescar la punta de ataque con Álex Chico, sentando a Corral, y de nuevo los celestes empezaron a incordiar cada vez con más frecuencia el área visitante en busca de un empate que se estaban mereciendo. Admonio lo tuvo en el 70', pero su testarazo lo sacó casi bajo palos Michele. Los almerienses estaban haciendo sus deberes, pero faltaba acierto de cara al gol y no perder la concentración atrás, ya que en una contra marbellí en el 74', el propio central celeste erró al despejar y dejó el esférico en bandeja a a Kike, que con un potente disparo tuvo que hacer que García evitase el 0-2 con un paradón.

En la recta final siguió el dominio del CD El Ejido sobre el terreno de juego, aunque no se hacía efectivo en el marcador. Y es que le faltó chispa a los celestes arriba frente a un rival que no estaba sufriendo demasiado y que iba a llevarse tres puntos de Santo Domingo haciendo lo mínimo pero lo necesario para ganar: marcar un gol.

García HH

Emilio Cubo HHH

Ocaña HH

Admonio H

Dani Cara 77' H

Fernández HH

Gabri H

Dani Espinar 52' H

Javilillo HH

Sergio Martín HHH

Samu Corral H

Álex Chico 64' H

Sergio Narváez HH

Alfonso HH

Berna HH

Marcos H

Andrés H

Michele HH

Nico H

Lolo HH

Asier HH

Neva 78' H

Añón HH

Joseba 66' H

Okoye H

Kike HH

Luis H

Damián 57' H

Árbitro: Lax Franco (Murcia).

Tarjetas: Amarillas Sergio Martín (26'), Añón (32'), Sergio Narváez (36'), Andrés (73'), Asier (78') y Okoye (82').

Goles 0-1 (7') Añón de cabeza.

Incidencias: Partido correspondiente a la 24ª jornada de competición en el Grupo IV de la 2ª B, disputado en el Estadio de Santo Domingo ante 1.500 espectadores.