A ganar otra final

Con la motivación y la confianza al máximo después de llevarse los tres puntos en casa del Real Jaén (0-1) la pasada semana, encara hoy el CD El Ejido otra de las muchas finales que le quedan de aquí a final de campaña de cara a su objetivo de lograr la permanencia en la categoría de bronce. Los celestes reciben en Santo Domingo, a partir de las 17:00 horas, a un Atlético Sanluqueño que es uno de sus rivales directos en esa dura batalla por la supervivencia y que llega a tierras almerienses como colista pero reforzado moralmente tras imponerse al Mancha Real por un contundente 4-1, resultado que le deja a cinco puntos de los puestos de salvación en los que sí están los celestes, aunque sin margen de error alguno.

Los del Poniente están dos puntos por encima de las plazas rojillas y a solo uno de la posición de promoción por no descender que actualmente ocupa el Córdoba B. No cabe duda de que la tabla clasificatoria se ajusta más y más cada jornada que pasa y dejarse puntos por el camino se puede pagar muy caro el último día del curso. Los almerienses saben que el duelo de hoy no se puede perder. Ya no solamente porque el oponente sea, en lo que a situación clasificatoria se refiere, inferior, aunque rival directo, sino porque deben hacer efectiva esa consigna de mostrarse fuertes en casa, donde hay que sumar victorias.

Los de González han logrado un triunfo de tres posibles como local esta segunda vuelta, empeorando de forma considerable sus registros sobre el verde de Santo Domingo en comparación con los números de la primera vuelta. Mejorarlos es el objetivo prioritario. Y hoy tienen una buena oportunidad para ello, ya que salir victoriosos frente a los de Sanlúcar de Barrameda no solo daría una alegría a la afición por verlo en directo sino que además daría ventaja a los celeste frente a otro oponente directo y el equipo podría alejarse un paso más del descenso.

Es lo que intentará a toda costa el CD El Ejido, que se ha preparado a conciencia para un choque en el que recupera a Neto, que ya ha dejado atrás su lesión y será una de las novedades en una lista de convocados en la que no estará Darío Guti, al que se espera el sábado próximo en el feudo del Extremadura si todo va según lo previsto con su recuperación.