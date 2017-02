Quien juega con fuego...

A estas alturas de temporada y en la situación clasificatoria en la que está el equipo, rondando la zona de peligro, la mirada del conjunto del Poniente almeriense debe centrarse en su entorno, sobre todo en los equipos que están por debajo y pueden hacer peligrar su estancia en posiciones de permanencia y en los que llegarán a final de campaña inmersos en esa lucha por no perder la categoría. En definitiva, la liga de los de abajo . Y han tenido los almerienses tres encuentros consecutivos de esta competición de los bajos fondos clasificatorios en los que ha sumado solo cuatro puntos de nueve posibles, dejando por la senda de la irregularidad cinco que podría echar de menos en las últimas semanas del presente curso. Se ganó al Real Jaén (0-1), se empató ante el Atlético Sanluqueño (1-1) y se cayó en Extremadura (1-0), ante un rival que ahora supera al cuadro de Alberto González en la tabla y que además le gana el golaverage . Por suerte, los dos primeros no. El perder la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa en su liga, hace que los ejidenses estén en la plaza de promoción por no descender, a solo un punto del descenso y teniendo que encarar ahora un difícil duelo ante un gallito como el Villanovense, al que reciben el domingo jugando con fuego. ¿Se quemará el CD El Ejido? Aún no se sabe, pero el calor del descenso ya hace sudar.

Recibe el domingo al Villanovense a las 17:00 horas

Después de encadenar tres jornadas consecutivas disputando partidos ante rivales directos en la lucha por no descender, el Club Deportivo El Ejido tendrá que volver a medirse a un oponente que no es de su liga. De hecho es de la más complicada, de la que disputan los conjuntos que luchan por una posición de play off en la tabla clasificatoria. Los celestes recibirán al Villanovense el próximo domingo a partir de las 17:00 horas y lo harán con la necesidad de no dejar escapar más puntos en Santo Domingo si no quieren volver a los puestos de descenso que tiene a solo un punto, la misma distancia que separa a los extremeños de la cuarta plaza.