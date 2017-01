El líder sentencia en la primera parte

Solamente una semana duró le ha durado al CD El Ejido el dulce sabor de la victoria, la lograda ante el San Fernando (4-0) hace dos domingos y que suponía el cierre de una mala racha de resultados que se alargó hasta siete jornadas. No le quedaba otra a los celestes que vencer en casa ante los isleños si querían llegar al feudo del líder fuera del descenso y, sobre todo, con una dinámica distinta y la moral subida. Y así llegaron los almerienses a Cartagonova, pero volvieron a morder el polvo de las derrotas ante un Cartagena que se llevó el partido con cierta facilidad gracias a una muy buena primera parte en la que llegaron los dos goles albinegros, obra de Llorente y Arturo. En la segunda parte el equipo local bajó algo la intensidad, aunque en ningún momento vio peligrar el partido ante un cuadro del Poniente almeriense que no estuvo fino al ataque y al que le faltó también chispa en el centro del campo. En la recta final, los ejidenses no aprovecharon su superioridad numérica tras la expulsión del local Sergio Jiménez, que vio la segunda amarilla en el 78', y se marcharon de tierras murcianas con una derrota que les deja fuera del descenso pero en la plaza de promoción por no bajar.

Los cartageneros dejaron claro desde el primer minuto que no iban a conceder nada a los de Alberto González. A estas alturas de campaña, hay mucho en juego. Nada menos que el liderato y un posible ascenso a Segunda para los de Murcia. Así, los de Monteagudo comenzaron desde los primeros compases a pisar con mucho peligro el área de los celestes. Cristo Martín, Isi Ros y Arturo gozaron de tres ocasiones claras para abrir el marcador en Cartagonova, pero se toparon con García. El meta visitante se lució en este primer tramo de partido, con dos buenas estiradas y ganando un mano a mano a Martín en el 24'. Sin embargo, nada pudo hacer un minuto más tarde para evita el 1-0, obra de Fernando Llorente de cabeza. Y mientras se estaba reponiendo del tanto el CD El Ejido, los foráneos encajaron el segundo. Golazo por la escuadra de Arturo en el 38' y el duelo se marcharía al descanso con una cómoda ventaja para el líder.

Tras la reanudación, lo intentó González dando entrada a Alfonso, Álex Chico y Jairo, pero los ejidenses no encontraron el camino para hacer daño a un Cartagena que seguía gozando de ocasiones y que hizo debutar a su nuevo jugador Artiles. En la recta final pausó el juego el cuadro local y el CD El Ejido luchó pero no pudo sacar nada.