Sin necesidad de ir de compras

Aunque siempre puede haber sorpresas de última hora, a priori, el Club Deportivo El Ejido no parece que vaya a ir de compras al mercado invernal. Y no porque el presupuesto sea una limitación para la entidad que preside Vicente Puertas, que en muchos aspectos lo es, sino porque el propio Alberto González dijo públicamente que está muy "contento" con la plantilla que tiene y que no necesita a nadie más. El técnico malagueño aprovechó su comparecencia de prensa tras el duelo que los suyos perdieron por 0-3 frente al Lorca antes del parón navideño para dirigirse a Javier Fernández, director deportivo del club, que estaba presente en la sala de prensa de Santo Domingo, para decirle que el plantel, en su opinión, no necesitaba ningún refuerzo, basándose quizás en haber llegado al ecuador de la competición fuera del descenso, que es el objetivo prioritario, y habiendo dejado muy buena imagen en gran parte de los duelos disputados.

La plantilla celeste está formada por 22 jugadores y todos estarán disponibles de cara al comienzo de la segunda vuelta. De hecho el CD El Ejido podría comenzar 2017 con la enfermería vacía, algo que no ha ocurrido en todo este año que se termina, si se confirma que Dani Cara está ya totalmente listo para entrar en los planes de González. El interior derecho ejidense de 26 años de edad ha sido el futbolista celeste que más tiempo se ha pasado en el dique seco, junto a Ivi, en las dos últimas temporadas. Nada menos que once meses recuperándose de una complicada lesión del ligamento cruzado de su rodilla ha estado el almeriense. Sin duda, su vuelta será como un auténtico refuerzo invernal para el centro del campo de un equipo que tiene no solo ocupadas todas sus demarcaciones, sino que además en la mayoría existe competencia, algo que ha traído de cabeza, en el buen sentido, al entrenador malagueño para encontrar un once fijo.

"Mi objetivo es encontrar un once fijo, porque la verdad es que ahora me está siendo muy difícil. Todos los jugadores cumplen y si uno no puede jugar pues lo hace otro y da la cara en el terreno de juego, y eso dificulta las decisiones. Yo por eso quiero decir a Javier Fernández (director deportivo), que estoy muy contento con esta plantilla y no cambiaría nada. No creo que haga falta reforzarla en el mercado de invierno", dijo Alberto González ante los medios tras el último duelo de una primera vuelta en la que su equipo ha logrado terminar en posiciones de permanencia, encarrilando su meta de cara al segundo tramo del curso liguero en el Grupo IV de la Segunda División B. Es por ello, y por las sensaciones positivas que ha dejado su plantel en gran parte de los 19 encuentros que se han jugado hasta el momento, que el técnico no ve la necesidad de pescar nuevos futbolistas en estas semanas en las que el mercado volverá a estar candente. También hay que tener en cuenta que la enfermería celeste podría quedarse vacía en la próxima semana y que si es necesario completar convocatorias, ante los inconvenientes que puedan surgir en forma de lesiones o sanciones, el Berja es un buen plan B, ya que el equipo que lidera la Primera Andaluza senior de Almería tiene un acuerdo de filialidad con los celestes. Kevin y Jairo son los dos jugadores que más minutos han tenido por ahora con un primer equipo que es del gusto de Alberto González para conseguir el objetivo de mantenerse en la categoría de bronce. Habrá que estar atentos por si hubiese salidas, pero parece que la plantilla del CD El Ejido se queda tal y como está.