"El presidente nos ha creado mucha ilusión a los jugadores"

-vuelta al trabajo ya este próximo lunes.

-Con muchas ganas de volver a trabajar, a mí me quitan el fútbol unas semanas y no puedo estar. Tenemos por delante un proyecto ilusionante y en mi cabeza sólo está empezar con fuerza.

Ha habido varios cambios de jugadores, pero no vamos a perder la identidad de juego que teníamos"

-¿Cómo ha ido el verano?

-Intentando cargar pilas, descansar y he estado con la familia, que durante el año estamos poco tiempo juntos. Pero ya estoy centrando sólo en el fútbol, que es lo que más me gusta.

-¿Algún viaje, alguna escapada y en su casa con la familia?

-He estado en mi casa, no he hecho ningún viaje ni he salido de Málaga.

-Imagino que ha estado atento a las novedades, ¿qué impresión tienen los futbolistas del nuevo presidente?

-Lo conocimos antes de acabar la temporada, en la última cena. Las impresiones fueron muy buenas, porque tiene una idea de equipo grande. De momento está haciendo las cosas de forma muy acertada, paso a paso y con firmeza.

-¿Qué mensaje les envió?

-Nos dijo que teníamos que estar tranquilos, porque se iba a hacer cargo del club y venía con un proyecto ilusionante a realizar en un plazo de dos o tres años. Nos creó bastante ilusión en los jugadores, como en la afición y todo el pueblo de El Ejido.

-Buenos fichajes de momento.

-Está llegando gente contrastada, gente que ha realizado grandes temporadas en este grupo de Segunda B. Espero que todos aportemos nuestro grano de arena y consigamos nuestros objetivos.

-¿Cuáles serán?

-Quedar lo mejor posible, mientras más arriba, mejor. No nos vamos a poner ningún límite, pero sí somos ambiciosos. El objetivo primordial es quedar mejor que el año pasado y luchar bien por la Copa del Rey, bien por la promoción de ascenso. Tenemos que ir paso a paso, a lo largo de la temporada nos vamos a ir poniendo pequeños retos.

-La afición sueña con la promoción de ascenso.

-Nosotros también, somos optimistas y creemos en nuestras posibilidades. A lo largo del año se verá si somos capaces de lograr algo importante o no.

-El míster es otro de los que continúa.

-La línea del presidente es continuista con el buen trabajo que se estaba haciendo por parte del cuerpo técnico. Ha habido varios cambios de jugadores, pero sin perder esa identidad de equipo que teníamos.

-¿Qué espera a nivel personal?

-Hacer una muy buena temporada y ayudar al equipo a conseguir los objetivos. Si eso se logra, estaré feliz con mi rendimiento.

-Supongo que es egoísta y quiere ser importante en el juego.

-Todos queremos jugar lo máximo posible y la afición de El Ejido tiene que tener claro que voy a dar todo lo que tengo.