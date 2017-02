"Nos veo bien como para ganar los tres puntos en La Victoria"

Emilio Cubo se está convirtiendo en dueño y señor de la banda derecha celeste, en la que aporta seguridad y buena salida de balón desde el lateral, demarcación que está ocupando, pero también desborde y apoyo en ataque, siendo uno de los celestes más destacados en el duelo del domingo frente al Marbella, en el que el CD El Ejido cayó por 0-1. A pesar de la derrota y de haber entrado en descenso, la mentalidad del equipo, según reconoce el propio jugador malagueño, es más que positiva para afrontar los próximos y decisivos encuentros ante rivales directos por la permanencia.

-¿Qué análisis hace del partido frente al Marbella?

Propusimos más que el Marbella, nos dejamos la piel, pero al final nos quedamos sin una justa recompensa"Todo el mundo ve que estamos haciendo bien las cosas, pero nos falta determinación en el área contraria"

-Yo creo que fue un partido en el que dimos todo. Ellos venían con las ideas claras, con un fútbol más directo. Nosotros fuimos el equipo que más propuso, sin embargo ellos se encontraron con el gol y a partir de ahí hicieron su partido. Nosotros lo intentamos por todos los medios, creamos ocasiones pero al final nos fuimos con una derrota y sin recompensa.

-Fue uno de los jugadores más destacados en el conjunto celeste. Se le nota más que hecho al lateral derecho...

-En otras etapas de mi vida como futbolista ya había jugado en esta demarcación. De hecho tuve a Alberto González como entrenador en División de Honor en el Málaga y jugaba en esa posición y también de extremo. Me utilizaba en las dos. La verdad es que me ha ido poniendo atrás estos últimos partidos y me he ido cada vez encontrando mejor. Ante el Marbella estuve muy cómodo, también en ataque, y espero poder seguir manteniendo ese nivel y ayudar al equipo a ganar

-El equipo se dejó la piel, hizo todo para eso, para ganar , pero le faltó el gol...

-Sabíamos que era uno de los equipos más fuertes de la categoría, pero nosotros en casa tenemos que poner todo. Tenemos claro que en nuestro campo tenemos que ser dominadores. A ellos les vino todo muy de cara con el gol en el córner. Lo intentamos pero no hubo suerte. Todos hicimos un buen partido y nos dejamos la piel para ganar. Pero bueno, ya hay que pensar en complicado Real Jaén que además es un rival directo y vamos a intentar traernos de allí los tres puntos.

-Se hacen las cosas bien pero se vuelve a perder, ¿afecta eso al estado anímico del vestuario?

-En una etapa anterior es verdad que tuvimos un poco de dudas, porque jugabas bien y los resultados no salían, pero en el caso del partido ante el Marbella hemos dado todo y veo a la gente muy enchufada y con muchas ganas. Incluso enfadados, que eso es bueno, y el próximo partido lo afrontamos con muchas ganas e ilusión y nos veo bien como para ganar en La Victoria. A pesar de las dos últimas derrotas, estamos en buena dinámica.

-¿Hay confianza plena?

-Yo veo a la gente con muchas ganas. Sabemos que estamos bien. Es la realidad porque todo el mundo ve que estamos haciendo bien las cosas, sin embargo nos está faltando un poco de determinación en las áreas. Creo que en Jaén vamos a hacer buen partido y esperemos que se vea reflejado en el marcador.