Almería ha enviado más de 500 toneladas de pimiento y tomate a EEUU tras el 'veto'

Hace un año, en diciembre de 2015, saltaban las alarmas en el campo almeriense después de que el Servicio de Inspección de Sanidad de Plantas y Animales de Estados Unidos (Aphis) vetase la importación de pimientos procedentes de España, como consecuencia de la detección de mosca mediterránea de la fruta en empresas de la provincia que comercializaban esta hortaliza al país norteamericano.

Tras arduas gestiones por parte de la Subdelegación del Gobierno de Almería, entre ellas, varias reuniones con inspectores estadounidenses del Servicio de Inspección de Sanidad Plantas y Animales y diversas negociaciones en Madrid, en el propio Ministerio de Agricultura, el campo almeriense volvía a enviar pimiento al país norteamericano desde el pasado 1 de diciembre, cuando autorizaba la reapertura de su mercado a esta hortaliza, con una ventana comercial que culminará el próximo 30 de abril.

Almería no sólo exporta pimiento a EEUU; ha enviado 54.780 kilos de tomate en mes y medio

Aphis ha publicado la autorización en su página web, cerrando así un intenso proceso de negociación entre ambas Administraciones, que se inició en diciembre de 2015. Durante este periodo, técnicos del Ministerio de Agricultura y de la Junta de Andalucía han visitado los invernaderos afectados y procedieron a la revisión del cumplimiento de las condiciones requeridas y del protocolo de exportación, en colaboración con el sector productor y exportador, para recabar toda la información requerida por el Servicio de Inspección de EEUU.

El intercambio de información técnica entre el Ministerio y Aphis culminó, a mediados del pasado mes de noviembre, con una visita de una delegación de técnicos del Servicio de Inspección estadounidense, en el que quedó patente la solidez y seriedad del sistema de control y certificación fitosanitaria en España, según indicó el propio Aphis.

Desde el pasado 1 de diciembre, fechaen la que se autorizó de nuevo la exportación de pimientos españoles a Estados Unidos, la provincia de Almería ha enviado un total de 482.897 kilos de pimiento y 54.780 kilos de tomate, con datos a 19 de enero de 2017.

La exportación de pimiento almeriense al país norteamericano ha requerido un total de 233 partidas enviadas, mientras que el tomate ha registrado tres partidas.

Según la información de la Subdelegación del Gobierno en Almería, este año se han inscrito 10 empresas almerienses para exportar pimiento, que suman, en conjunto, 118 invernaderos, lo que representa un potencial exportador de diez millones de kilos; y dos empresas para exportar tomate, que cuentan con dos invernaderos, en conjunto, y un potencial exportador de 3,5 millones de kilos.

El subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, destaca la importancia de recuperar la normalidad en un mercado como Estados Unidos, con un enorme potencial de volumen de compra y por su poder adquisitivo. "Almería no puede y no debe desperdiciar esta oportunidad comercial", por lo que incide en ser muy pulcro en las explotaciones y en el resto de procesos de la cadena para que no haya ningún problema nuevamente. Y recuerda que Almería debe posicionarse respecto a otras zonas competidoras: "Almería, frente a Holanda, vende calidad organoléptica y multitud de variedades". Los envíos, que se llevan a cabo mediante avión, consiguen tan buen precio que hacen que, a pesar del elevado coste del transporte, salga rentable la venta a este país situado a más de 6.000 kilómetros de distancia.

En las primeras semanas de la reapertura de este mercado, la actividad ha sido frenética, a pesar de coincidir con fechas tan señaladas como la Navidad. Ello ha motivado que el Servicio de Sanidad Vegetal dispuesto para el Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) haya tenido que reforzar la plantilla y ampliar su horario de trabajo, principalmente, en esas primeras semanas tras la reapertura, para llevar a cabo su labor de control, requisito imprescindible para efectuar la exportación. Todo ello, unido al intenso trabajo de certificación de Agrocolor.