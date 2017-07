Coexphal explica que su canalización solo quiere "salvar a los agricultores"

Coexphal trabajará de ahora en adelante para garantizar agua y de calidad a todos los regantes de la provincia de Almería. Y lo hará como su interlocutor directo, negociando con las administraciones y con los organismos que sea necesario para garantizar el recurso más básico del que depende el principal motor económico de la provincia de Almería, su eje vertebrador.

Esta es la nueva estrategia por la que ha optado la organización, pese a que no tiene contemplado adherirse a ninguna plataforma o movimiento. Lo hará de manera autónoma, pero será uno de sus principales objetivos desde ahora. Y así lo comunicaron ayer los miembros de su Junta Directiva, donde leyeron un manifiesto que fue toda una declaración de intenciones. "Coexphal ha llegado al agua para quedarse, al menos mientras no la tengamos asegurada", reza el final del comunicado que ayer manifestó la asociación.

La Comunidad de Usuarios muestra su disposición a reunirse con la asociación

La concesión de agua a Cuatro Vegas de manera reiterada por las autoridades competentes en los últimos años, la última vez en 2015; y la comunicación a esta comunidad en el mes de marzo de la imposibilidad de usar ese agua por parte de la Consejería de Medio Ambiente por no cumplir con los requisitos, ha dado lugar a que Coexphal se haya personado a petición de sus asociados, con el objeto de conocer tales autos y proteger el interés de los mismos y de la horticultura almeriense en su conjunto. El motivo es que "Coexphal tiene muy claro que agua sin calidad no, con calidad sí", manifestaba ayer Juan Colomina, consejero delegado de la Asociación.

La canalización que están llevando a cabo estará lista, según confirmaron ayer, para este viernes y tendrá un presupuesto final de unos 100.000 euros, por los entre 200.000 y 300.000 presupuestados para la de CGUAL, según aseguró la Junta Rectora de Coexphal ayer.

De nuevo, desde la Asociación denunciaron el intento de boicot que sufrieron las obras durante el pasado fin de semana por parte de trabajadores de Cuatro Vegas, algo desmentido categóricamente por su presidente, José Antonio López. "Coexphal no se podía quedar quieta ante esta situación. Tenemos que trabajar y no hemos visto obligados porque estamos a tiempo de salvar a todos esos agricultores. Y nuestra obligación es intentar garantizar el agua", explicaron en rueda de prensa y, además, aseguraron que tomar la decisión de llevar a cabo esta infraestructura no tiene ninguna intención como la de controlar el agua que llega a la zona, y por ello transmitieron vía burofax un comunicado a CGUAL para poner la canalización a su disposición, propuesta que la Comunidad no ha rechazado y manifestó su intención de inspeccionar el proyecto de obra para ver si viabilidad. De hecho, ayer mismo desde la Comunidad solicitaron una reunión a fin de firmar la documentación necesaria para aceptar la cesión de dicha conducción en caso de que estén de acuerdo con el proyecto de la obra que está cerca de concluir.

En la asociación llama la atención la pasividad de la Comunidad General de Usuarios de Almería que "ni reclamaba, ni ha suscrito aún el acuerdo con el Ayuntamiento, ni ha realizado las infraestructuras necesarias (tubería, conexiones y bombas). Además en su asamblea del día 30 de junio se rechazó la posibilidad de utilizar el agua desalada. Por ello, conociendo la imposibilidad de acceso a la depurada y de nuevo por acuerdo de las empresas afectadas por el corte de agua, Coexphal ha asumido no sólo las gestiones necesarias, sino incluso la construcción de las infraestructuras que a punto de terminarse hemos ofrecido a la CGUAL para que sean utilizadas cuanto antes".

Por todo ello, desde Coexphal piden a a la CGUAL la firma del convenio con el Ayuntamiento y el uso de esta infraestructura.